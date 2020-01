Още снимки: test Флорънс Пю, брат й Тоби Себастиан Пю, ролята му в Game Of Thrones и защо да му обърнем внимание Преди дни Флорънс Пю получи първата си номинация за "Оскар" - за поддържаща роля за предстоящия да излезе по българските екрани "Малки жени". Силните години пред 24-годишната актриса тепърва предстоят, но покрай шума около нея научаваме за брат й Тоби, който също е актьор.



Всъщност дори сме го гледали - Тоби Себастиан беше в ролята на Тристан Мартел - годеникът на Мирцела Баратеон в Game of Thrones. Играел и Андреа Бочели в беографичния филм за оперния певец The Music of Silence.



Тоби Себастиан с рождено име Себастиан Тоби Пю е на 27 години и се занимава с актьорство откакто се помни. Както можем да видим от профила му в Instagram, има и музикален талант.



