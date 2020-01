Още снимки: test Паундът става все по-евтин спрямо основните световни валути В началото на валутната търговия в понеделник стойността на американския долар спада леко спрямо еврото и се качва към йената. Британската лира става все по-евтина по отношение на световните валути при нарастващи очаквания за намаляване на основния лихвен процент от Банката на Англия през следващата седмица.



Американските борси са закрити в понеделник заради националния празник Деня на Мартин Лутър Кинг.



Фокусът на валутните търговци тази седмица са заседанията на Банката на Япония и Европейската централна банка.



Японската централна банка няма да промени основните параметри на паричната политика след срещата на 20-21 януари. Но същевременно може леко да подобри икономическата прогноза за текущата финансова година, като вземе предвид стимулиращите мерки, обявени в края на миналата година, казват експертите.



Икономисти и анализатори също така не очакват промяна в политиката на Европейската централна банка, но те ще очакват информация от регулатора относно "стратегическия преглед" на политиката, за която преди време говори председателят на ЕЦБ Кристин Лагард, пише The Wall Street Journal.



Данните за продажбите на дребно в Обединеното кралство, публикувани миналия петък, повишиха очакванията Банката на Англия да намали лихвите по време на заседанието си на 29-30 януари.



"Паундът е предразположен към по-нататъшно падане", заяви управителят на изследователския институт Gaitame.com Ltd. в Токио Такуя Канда. "Инвеститорите чакат данните от декември за британския пазар, което вероятно ще им позволи да преценят вероятността от намаляване на лихвите", цитира агенция Bloomberg експерта.



Общата валута днес сутринта се покачва спрямо американската до $1,1099 за евро в сравнение с $1,1092 в края на предходната сесия.



Доларът расте към японските пари с 0,04% - до 110,18 йени срещу 110,14 йени в петък.



И еврото поскъпва спрямо йената с 0,08% - до 122,29 йени срещу 122,19 йени.



