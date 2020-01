Още снимки: test След $500 милиона инвестиция Русия има ново най-голямо летище Летище Шереметиево в Москва отвори първата част от най-новия си международен терминал в петък, предава The Moscow Times. Аерогарата в руската столицата е осмата най-голяма по брой пътници - 4,99 милиона през миналата година.



Terminal C, петият за летището, се разпростира на 127 хил. кв. м и има годишен капацитет от 20 милиона пътници. С отварянето му, Шереметиево ще има капацитет от 80 милиона пътници годишно, което го прави най-голямото летище в Русия.



Руският национален превозвач Аерофлот, който отговаря за 80% от трафика на летището, ще бъде основната авиолиния, която ще използва новия терминал.



Правителството е предоставило финансиране за инфраструктурата и изграждането на третата пистата, но не и за самия терминал, посочи зам.-министърът по транспорта Александър Юрчик.



Изграждането на новия терминал е струвало над 32 милиарда рубли ($500 милиона), каза Александър Пономаренко, председател на борда на директорите на летището.



Втората част от новия терминал, която ще бъде открита след 2026 г., ще увеличи капацитета с още 10 милиона пътници годишно.