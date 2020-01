Още снимки: test Мартин Лутър Кинг, денят в негова чест и как почитат нобеловия лауреат Днес, 20 декември, в САЩ празнуват рождението на активиста и борец за равни граждански права Мартин Лутър Кинг. Именно заради убежденията си, че всички хора са равни през 1968 г. бива убит.



Кинг умира едва на 39-годишна възраст, но успява да промени мисленето на много хора. Само четири години преди да намери смъртта си, през 1964 г., Мартин Лутър Кинг получава Нобелова награда за мир, с което става най-младият лауреат.



Именно през 60-те години в САЩ афроамериканците се борят и отстояват позицията си, че трябва да имат равни права с всички останали. В името на тази кауза Лутър Кинг изнася десетки речи.



Най-известната му идва през 1963 г., когато пред над 200 000 души изнася речта I have a dream (Имам една мечта), останала в историята. Тя е и показателна за начина, по който нобеловият лауреат е мислил.



"Имам мечта - казва Кинг, - че четирите ми малки деца един ден ще живеят в страна, в която няма да бъдат съдени по цвета на кожата им, а от съдържанието на техния характер."



Кинг е роден на 15 януари 1929 г., но от 1986 г. всяка година, третият понеделник от януари, се чества годишнина от рождението му. Тази година пък се навършват 91 години. Всички 50 Щата празнуват, като при повечето от тях денят е обявен за почивен.



Най-големият му син Мартин Лутър Кинг III е бил на 10 години, когато баща му е бил убит. Според него, мечтата, която е имал баща му, днес е донякъде изпълнена. В интервю за The New York Times през 2019 г. Лутър Кинг III казва, че в момента обществото преминава през метаморфоза и нещата вървят на добре.



