5-те най-добри града в света за работа за ИТ специалисти Експерти от Tsinghua SEM и Center for Internet Development and Governance определиха най-подходящите места за реализация на квалифицирани кадри от технологичната индустрия.



Кои са 5-те града по света, които са най-добри за работа и развитие на ИТ специалисти.



Това е един от най-динамично развиващите се градове в Азия, най-големият научен и промишлен център в страната, произвеждащ продукти от машиностроенето, електрониката, аерокосмическата област, телекомуникационното оборудване и отбранителната индустрия.



Освен това Бангалор често се нарича Индийска силициева долина заради големият брой компании от сферата на информационни технологии.



Бангалор е бързоразвиващ се град с много висши учебни заведения и изследователски институти, той е вторият по степен на грамотност в Индия.



Шенжен, Китай



Със създаването на свободната икономическа зона (SEZ) Шенжен се превърна в притегателно място за транснационални корпорации, които развиват експортно ориентирани индустрии в Китай. Днес основните локомотиви на икономиката на Шенжен са високотехнологичната индустрия, логистиката и финансовите услуги. Шенжен е на второ място сред китайските градове по отношение на промишленото производство. Основните сектори са електронната и електрическата промишленост (включително производството на телекомуникационно оборудване, мобилни телефони, компютри и аксесоари за тях, домакински електрически уреди, медицински изделия, играчки и електронни компоненти за автомобили), химическата и биохимичната промишленост.



В града са седалищата на някои от най-големите китайски компании - производители на телекомуникационна техника: Huawei, ZTE, TP-Link, Coolpad, OnePlus, Transsion Holdings, BYD Electronic, G'Five International, на производителите на компютри Hasee Computer, NORCO и Ainol.



Шанхай е финансовият и търговски център на Китай.



Шанхайската фондова борса е модерна и уважавана платформа за инвеститорите. Шанхайска фючърсна борса е една от водещите стокови борси в света по отношение на търговията с естествен каучук и мед. А златната борса в Шанхай е най-голямата за търгуване с ценни метали в Китай. Един от символите на Шанхай е небостъргачът на Световния финансов център.



Въпреки високата гъстота на населението и големия брой посетители, Шанхай е известен с много ниската степен на престъпност срещу чужденци.



Сантяго, Чили



Сантяго столицата и икономическият център на Чили. В него са разположени банките, централите на големите корпорации и Икономическата комисия на ООН за Латинска Америка и Карибите.



Промишлените предприятия произвеждат около половината от промишлената продукция на страната. Сантяго е един от най-големите центрове за производство на текстил в Южна Америка, развиват се и хранителната, обувната и облекло. В Сантяго има фабрики и фабрики от химическата, фармацевтичната, целулозно-хартиената, металургичната, електрическата и инженерната промишленост.



Редица големи американски компании, специализирани в информационните и интернет технологии, отвориха офисите си в Дъблин, образувайки така наречената област Silicon Docks.



Тези компании включват основно Microsoft, Google, Amazon, PayPal, Yahoo !, Facebook, LinkedIn, Airbnb. Intel и Hewlett Packard имат големи фабрики на 15 км западно от Дъблин.



В последните години в столицата на Ирландия производство отвориха и много големи световни фармацевтични компании.



