Спортът по телевизията днес

08:00 Diema Sport: Волейбол: Полуфинален мач за Купата на България /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Шефилд Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Film Plus: Тенис: Hobart International, Хобарт - четвъртфинали (WTA International - повторение)

09:00 Max Sport 3: Серия А: Лацио - Сампдория

09:30 BNT 3: Волейбол: България - Нидерландия - среща от олимпийския квалификационен турнир /жени/

10:00 Nova Sport: Баскетбол: Бетис - Уникаха, мач от испанската баскетболна лига /п/

10:00 Diema Sport: Волейбол: Полуфинален мач за Купата на България /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Челси, мач от английската Висша лига /п/

11:00 Max Sport 3: Серия А: Сасуоло - Торино

12:00 Diema Sport 2: Обзор на кръга за Купата на Футболната асоциация (2019-20), 3-ти епизод /п/

12:30 Film Plus: Тенис: Hobart International, Хобарт - полуфинали (WTA International - повторение)

13:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

13:15 BNT 3: Световно клубно първенство по футбол: Монтерей - Ливърпул, полуфинална среща

13:30 Max Sport 3: Серия А: Милан - Удинезе

14:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Химки - Енисей, мач от ВТБ лига, директно

14:00 Diema Sport: Футбол: Нотингам Форест - Лутън Таун, мач от Чемпиъншип, директно

15:00 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Аугсбург - Борусия Дортмунд

15:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Лестър Сити, мач от английската Висша лига, директно

16:00 Max Sport 2: Серия А: Бреша - Каляри

16:00 Max Sport 3: Серия А: Лече - Интер

16:20 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Херта Берлин - Байерн Мюнхен, директно

17:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 28-и епизод /п/

17:00 Film Plus: Тенис: Hobart International, Хобарт - финал (WTA International - повторение)

17:15 BNT 3: Волейбол: България - Азербайджан - среща от олимпийския квалификационен турнир /жени/

17:30 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

18:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - великите финали

18:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, обзор на съботните мачове

18:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

18:30 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, директно

18:30 Diema Sport: Волейбол: Финал за Купата на България, директно

18:50 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Падерборн - Байер Леверкузен, директно

19:00 Nova Sport: Студио "Баскетбол", директно

19:00 Max Sport 3: Серия А: Дженоа - Рома

19:30 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Баскония, мач от испанската баскетболна лига, директно

19:30 Film Plus: Тенис: ASB Classis, Окланд - полуфинали (ATP 250 - повторение)

20:00 Ring.BG: Звездите на футбола

21:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Евертън, мач от английската Висша лига, запис

21:15 Nova Sport: Студио "Баскетбол", директно

21:30 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно

21:45 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Парма

22:00 Diema Sport: Баскетбол: Сан Антонио Спърс - Маями Хийт, мач от НБА, директно

22:00 Film Plus: Тенис: ASB Classis, Окланд - финал (ATP 250 - повторение)

22:15 Nova Sport: Футбол: Нотингам Форест - Лутън Таун, мач от Чемпиъншип /п/

23:35 BNT 3: Волейбол: Финал на олимпийския квалификационен турнир /мъже/

