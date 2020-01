Още снимки: test Колко всъщност струва Google? Пазарната капитализация на Alphabet - компанията-майка на Google, надхвърля 1 трилион щатски долара.



Но всеки, който се е опитвал да разбере какво точно стои зад това число и как бизнесът на компанията може да получи точна оценка, е наясно колко трудна е тази задача. Това пише в свой анализ колумнистът на Marketwatch Тереза Полети.



По думите ? “разкодирането” на пазарната оценка на Alphabet е истинско приключение, защото самата компания държи в тайна много от детайлите на своя бизнес. Особено тези, които не са свързани пряко с рекламните приходи на интернет търсачката Google.



Освен това трябва да бъдат оценени по отделно трите отделни вида акции, включени в капитала на компанията. Обикновените дялове от клас А бяха емитирани от Google още при публичното ? предлагане през 2004 г.



Освен тях в капитала на Alphabet се включват и привилегированите книжа от клас Б, с по-високо право на глас, 84% от които са собственост на основателите на компанията Сергей Брин и Лари Пейдж.



Но в допълнение към тях през 2014 г. интернет гигантът пусна и емисия акции от трети клас, които не се различават от останалите по нищо, освен по това, че нямат право на глас в Общото събрание.





Корпоративният “лабиринт” в Alphabet обаче не приключва с акционерната структура. В основата на нейния бизнес стои интернет търсачката Google, която е един от гигантите в света на интернет рекламата. Но през годините холдингът разшири дейността си в много по-широко направление.



Проблемът за анализаторите и инвеститорите обаче се крие във факта, че компанията не споделя кой знае колко финансови детайли за останалите си дейности. Дори и за най-популярната от тях – видеоплатформата YouTube, компанията никога не е публикувала детайлна финансова разбивка, въпреки че беше призована да го направи дори и от Американската комисия за борсите и ценните книжа.



YouTube има над 2 милиарда активни потребители и е един от най-ценните интернет активи в целия свят, но въпреки това нейните финансови резултати се публикуват в общия отчет за рекламните приходи на Alphabet, които съставляват 84% от всичките ? постъпления.



Останалите 16 на сто идват от три основни източника – облачната платформа Google Cloud, онлайн магазина за мобилни приложения Google Play и хардуерния бизнес на Nest. И трите поделения са важни за инвеститорите, като се има предвид, че на тези пазари компанията се конкурира с останалите технологични гиганти от ранга на Amazon, Microsoft и Apple.



Google обаче никога не е публикувала отделна финансова разбивка на техните резултати, а ги включва в общите постъпления. Единственото изключение беше Google Cloud, което беше споменато на два пъти – когато приходите му достигнаха 1 милиард долара през февруари 2018 г. и когато преминаха 2 милиарда долара през октомври миналата година.



На върха на тази сложна конструкция стои холдинговата структура Alphabet, която е вдъхновена от инвестиционната империя на Уорън Бъфет Berkshire Hathaway. В нея се включват и “екзотичните” начинания на Брин и Пейдж, обединени под шапката на поделението Other Bets (в буквален превод – “други залози”).



То генерира приходи чрез някои от страничните дейности на компанията, като мрежата за високоскоростен интернет Fiber и биотехнологичната компания Verily. Като цяло обаче Other Bets работи на загуба и то значителна – само за последното тримесечие на 2019 г. тя възлиза на 941 млн. долара.



Този тип бизнеси могат да донесат огромни печалби в бъдеще, но само ако постигнат амбициозните си футуристични цели. Waymo, например, която работи в областта на автономите превозни средства, е един от лидерите в тази област, но засега няма яснота кога огромните инвестиции на компанията-майка в нейните разработки ще могат да се изплатят.



Всъщност, една голяма част от загубите на Other Bets идва именно от Waymo.



Всички тези фактори се включват в пазарната оценка на Alphabet, на стойност 1 трилион щатски долара. Тя е 31.2 пъти по-голяма от прогнозната печалба на компанията за 2020 г.



В сравнение с останалите технологични гиганти, които могат да се похвалят с 13-цифрена капитализация, коефициентът цена/печалба на акция на Google е идентичен с този на Microsoft, но е доста по-висок от този на Apple.



Трудно е да се прогнозира дали книжата на Alphabet ще могат да поддържат тези нива в дългосрочен план, смята Тереза Полети. Ако компанията регистрира още едно забавяне в ръста на рекламните си приходи, инвеститорите могат да предпочетат да приберат част от печалбите си.



Но ако някой от иновативните бизнеси, опериращи под шапката на Other Bets, успее да се превърне в пазарен хит, очакванията към компанията могат рязко да се повишат.



Със сигурност обаче инвеститорите ще изиксват все повече информация и детайли от Google, за да добият по-ясна представа за всеки отделен аспект от бизнеса./profit.bg

