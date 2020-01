Още снимки: test Ежедневни навици, които увеличават риска от депресия Депресията е опасно разстройство, което може да доведе до дълбоки последици както в емоционален, така и във физически план. Понякога не само обстоятелствата и трудностите в живота ни тласкат към тази бездна, а дори и някои навици, които имаме в ежедневието си и за които не си даваме сметка.



Кои са ежедневните навици, които могат неусетно да доведат до депресия? Ето какво казва науката.



Ядете преработени храни



Според изследване от 2013 година, публикувано в The American Journal of Clinical Nutrition, честата консумация на преработени храни, трансмазнини и изкуствени добавки и подобрители може да доведе до отключване на депресия. Ако сте почитател на бургерите, чипса и десертите трябва да знаете, че те увеличават риска от депресия, влияейки негативно върху настроението. Обратното – диета, богата на полезни храни, плодове, зеленчуци, риба, здравословни семена, ядки и пълнозърнести култури подобрява настроението и стимулира цялостното здраве.



Прекарвате твърде много време сами



Създаването на силни и устойчиви приятелства е ключово за доброто психично здраве. Емоционалните разстройства до голяма степен се причиняват от липса на качествени социални контакти и връзки, които подобряват психичното здраве. Смехът и общуването с приятели е жизненоважно не само за настроението, но и за намаляване риска от депресия и емоционални разстройства.



Постоянно сте в социалните мрежи



С всички тези електронни устройства и стрийминг платформи няма как човек да не се изкуши да влиза в профилите си в социалните мрежи. Прекарването на прекалено много време онлайн обаче може да доведе до депресия. Човек неминуемо сравнява живота си с този на другите. Струва му се, че неговото ежедневие е лишено от смисъл и динамика, заради което става тъжен. В социалните мрежи се появяват и купища негативни новини, които могат да повлияят зле на психиката.



Претоварването на мозъка с информация от социалните мрежи и интернет е вредно и влияе зле, повишавайки риска от депресия, сочат данните от изследване от 2013 година, публикувано в Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking.



Прекарвате време с негативни хора



Критичните, негативни коментари, назидателното поведение, злобливите изречения са само част от токсичните видове поведение, с които околните могат да отровят настроението ви. Ако в по-голямата част от ежедневието си сте заобиколени с такива негативни хора, вероятността да отключите депресия е по-голяма.



Не прекарвате достатъчно време сред природата



Животът в големия град е динамичен и често доста труден. Временните бягства от неговата натовареност са полезна практика, която влияе добре на психиката и емоционалното здраве. Разходките или уикендите сред природата помагат за намаляване на риска от депресия.



Лягате си късно



Изследване от 2014 година, публикувано в Cognitive Therapy and Research констатира, че колкото по-рано си лягате, толкова по-щастливи сте. Според учените, негативни мисли и премислянето на проблемите от деня се случват в най-късните часове на денонощието. Те ви пречат да спите нормално, съответно да си починете качествено. Когато си лягате рано, сънят ви е по-дълготраен и дълбок, и ви остава по-малко време за вглъбяване в отрицателни мисли.



Водите заседнал начин на живот



