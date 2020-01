Още снимки: test Спортът по телевизията днес 06:30 Eurosport: Тенис: Турнир от ATP в Аделаида, полуфинали

08:00 BNT 3: Арена футбол

08:00 Diema Sport 2: Обзор на кръга за Купата на Футболната асоциация (2019-20), 3-ти епизод /п/

08:00 Diema Sport: Волейбол: Нефтохимик - Марек, четвъртфинален мач за Купата на България /п/

08:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Adelaide International, Аделаида - финал (WTA Premier)

08:55 Eurosport: Тенис: Профил на Патрик Муратоглу

09:00 TV+: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

09:15 BNT 3: Волейбол: България - Франция - среща от олимпийския квалификационен турнир /мъже/

09:25 Eurosport: Тенис: Турнир от ATP в Аделаида, финал, директно

10:00 Diema Sport: Волейбол: Дунав - Добруджа, четвъртфинален мач за Купата на България /п/

10:30 Film Plus: Тенис: ASB Classis, Окланд - полуфинали (ATP 250 - повторение)

10:45 bTV Cinema: "Футболен татко" - комедия, спортен, семеен (САЩ, 2005), режисьор Джеси Дилън, в ролите: Уил Феръл, Робърт Дювал, Майк Дитка, Кейт Уолш и др.

11:10 BNT 3: Волейбол: България - Нидерландия - среща от олимпийския квалификационен турнир /мъже/

12:00 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

12:05 Nova Sport: Футбол: Фулъм - Мидълзбро, мач от Чемпиъншип /п/

13:00 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

13:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 24-и епизод /п/

13:00 Max Sport 3: Серия А: "Преди кръга"

13:30 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2019-20), 21-ви епизод /п/

13:30 Diema Sport: Футбол: Международен приятелски мач, директно

14:00 Eurosport 2: Тенис: Турнир от ATP в Аделаида, финал

14:30 FLN: На гости при Джада (Series 3): Дивеч за големия мач (Episode 4)

14:30 Nova Sport: Футбол: Куинс Парк Рейнджърс - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип, директно

14:30 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, директно

15:00 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Шалке 04 - Борусия Мьонхенгладбах

15:00 Film Plus: Тенис: ASB Classis, Окланд - финал (ATP 250 - повторение)

15:20 BNT 3: Световно клубно първенство по футбол: Фламенго - Ал Хилал, полуфинална среща

15:25 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

15:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

16:00 Diema Sport: Волейбол: Полуфинален мач за Купата на България, директно

16:00 Max Sport 3: Серия А: Лацио - Сампдория

16:20 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Аугсбург - Борусия Дортмунд, директно

17:00 Nova Sport: Футбол: Бирмингам Сити - Кардиф Сити, мач от Чемпиъншип, директно

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, директно

17:10 BNT 3: Арена футбол

17:30 Film Plus: Тенис: Adelaide International, Аделаида - четвъртфинали (WTA Premier - повторение)

17:55 BNT 3: Баскетбол: Балкан - Левски Лукойл - среща от Националната баскетболна лига пряко предаване от "Арена Ботевград"

18:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - великите финали

18:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

18:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Майнц 05 - Фрайбург

19:00 Diema Sport: Волейбол: Полуфинален мач за Купата на България, директно

19:00 Max Sport 3: Серия А: Сасуоло - Торино

19:25 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Лайпциг - Унион Берлин, директно

19:30 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Челси, мач от английската Висша лига, директно

19:30 Nova Sport: Баскетбол: Жельона гура - УНИКС, мач от ВТБ лига, директно, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:00 Ring.BG: Звездите на футбола

21:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:00 BNT 2: Концерт на група P.I.F. концертът се е състоял в клуб Мixtape5

21:30 Nova Sport: Баскетбол: Бетис - Уникаха, мач от испанската баскетболна лига, директно

21:45 Max Sport 3: Серия А: Наполи - Фиорентина

22:00 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно

22:00 Eurosport: Тенис: Турнир от ATP в Аделаида, финал

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Шефилд Юнайтед, мач от английската Висша лига, запис

22:30 Diema Sport: Баскетбол: Ню Орлийнс Пеликанс - Лос Анджелис Клипърс, мач от НБА, директно

23:35 BNT 3: Волейбол: Сърбия - България - среща от олимпийския квалификационен турнир /мъже/

None