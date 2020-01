Още снимки: test Как Китай краде търговските тайни на западните компании? Новата търговска сделка между Вашингтон и Пекин трябва да намери частично решение на един от най-големите проблеми между двете държави: тактиката на Китай да придобива технологии от западни компании, пише The New York Times.



Темата е обширна и щекотлива и най-вероятно няма да бъде разрешена с търговско споразумение.



Администрацията на президента Доналд Тръмп обвинява Китай, че краде търговски тайни от Запада. Вашингтон използва това обвинение, за да започне търговска война преди почти две години. Разговорите между двете страни бързо обхвана и други проблеми, но първоначалното споразумение, подписано в сряда, включва обещания от страна на Китай, че ще спре част от практиките, които западният бизнес отдавна критикува.



Притесненията се дължат на това, че Китай многократно е показвал, че може да придобива по един или друг начин технологиите и, чрез огромни държавни субсидии, да създава конкуренти на американските компании. Бизнесът се притеснява, че това може да се случи и в други индустрии, като софтуера и чиповете.



Пекин отдавна отрича, че принуждава чуждестранните компании да разкриват технологиите си. Те го правят по собствена воля, подчертават в Китай, за да получат достъп до огромния пазар.



Как Китай се сдобива с технологиите?



Американските власти отдавна обвиняват китайски компании и граждани в хакерство и други отявлени кражби. А в някои случаи това се случва и чрез придобивания.



Американските компании обаче посочват, че китайските им конкуренти използват и други способи.



В някои случаи Китай задължава чуждестранните предприятия да създават съвместни компании с местни фирми, за да могат да работят в страната. Такъв е случаят с автомобилната индустрия. Пекин понякога настоява и определен процент от един продукт да бъде произвеждат там, както направи с вятърните турбини и соларните панели.



Технологичните компании Apple и Amazon пък бяха принудени да създадат общи предприятия с местни дружества, които да управляват данните в Китай.



В повечето случаи компаниите се страхуват да обвиняват публично китайските си партньори в кражба, защото се опасяват от отмъщение. В някои случаи пък правителството кара компаниите да им дадат достъп до чувствителни технологии като част от процес, който уж трябва да провери дали продуктите са безопасни.



Как работят методите?



Чуждестранните бизнес групи сочат възобновяемата енергия като една област, в която Китай е използвала част от тактиките си, за да изгради местната индустрия.



Испанската компания Games бе пазарният лидер при вятърните турбини в Китай. През 2005 г. обаче Пекин реши, че 70% от всяка турбина, монтирана в страната, трябва да бъде произведена именно там. Компанията тренира над 500 доставчика в Китай, за да произвежда практически всяка част от своите турбини и създава завод в китайски град. Другите чуждестранни производители правят същото.



Администрацията на Барак Обама критикува мярката и заявява, че тя е в нарушение на правилата на Световната търговска организация. В крайна сметка Китай я оттегля, но твърде късно. Държавни предприятия вече започват да асемблират турбини, използвайки същите доставчици. Китай днес е най-големият пазар за вятърни турбини, а производитлеите са почти изцяло китайски компании.



Подобно развитие се случва и в соларните панели. Освен това Пекин субсидира значително собствените си компании. И днес Китай произвежда по-голямата част от панелите по света.



Кои индустрии могат да бъдат засегнати?



В администрацията на Тръмп някои се опасяват, че същото може да се случи и при автомобилите. Малко след като отвори пазара си за чуждестранни компании, Китай направи състезание между компаниите затова коя точно ще получи достъп. То включваше и подробен преглед на предложението на всяка компания за трансфер на технологии към съвместно предприятие с китайска държавна компания.



Китай днес е най-големият пазар на автомобили в света. Но с изключение на няколко луксозни модела, практически всички коли, продавани там, са и произведени в страната.



Как сделката може да разреши проблема?



В споразумението Пекин обещава да не кара компаниите да трансферират технологиите си като условие да работят там. И обещаха да наказват компаниите, които крадат търговски тайни. Китай обеща и да не използва китайски компании, за да се сдобива с чувствителна технология, чрез придобивания.



Преди това политиците обещаха да премахнат изискването за съвместни предприятия в някои индустрии, като автомобилната.



Въпросът е дали Пекин ще спази обещанията си. Миналият месец Китай публикува правила, които обхващат това, което бе подписано в споразумението от сряда. Но адвокати казват, че дупките в тези правила са огромни. И посочват, че текстовете са пълни с мъгливи фрази като "специални обстоятелства", "национален интерес" и други.



