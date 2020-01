Още снимки: test 5 нови песни от седмицата Пъстрата музикална "китка" тази седмица започваме с Еминем, който изненада феновете си с пускането на новия си албум Music To Be Murdered By. Водещият сингъл е озаглавен "Darkness". Парчето е придружено от дългометражно видео в YouTube, а Еминем призова феновете си да гледат клипа до края му, за да разберат посланието.



Продължаваме напред с Green Day, които издават техния най-нов сингъл "Oh Yeah!" от предстоящия да се появи на 7 февруари нов албум Father Of All. Групата тръгва на голямо турне с Fall Out Boy и Weezer това лято. The Hella Mega Tour стартира от 13 юни в Париж и ще мине през градове в Европа, Великобритания и Северна Америка.



Преди месеци вдовицата на Честър Бенингтън - Талинда, потвърди, че вокалистът на Linkin Park е работил по нов албум с предишната си група малко преди смъртта си. Бандата, носеща името Grey Daze, ще издаде този албум, включваш вокалите на Честър. Това са едни от последните му песни, преди да се самоубие през 2017 г. Сега имаме възможност да чуем и първият сингъл от албума, озаглавен "What's In The Eye".



Заслужено отдаваме нужното внимание на един наш любимец - Moby. Миналото лято той обяви, че се оттегля от музикалната сцена. За щастие, творческият му отпуск, не му отне много време. Ето че сега той се завръща нов сингъл и дата за новия си албум. All Visible Objects излиза на 6 март 2020 г., а вече имам възможност да чуем и първата песен от него - "Power Is Taken", която е с участието на D.H. Peligro.



