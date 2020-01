Още снимки: test Учители и IT специалисти ще са най-търсените кадри Учителите и специалистите по информационни технологии ще са сред най-търсените кадри с висше образование през следващите 12 месеца, съобщиха от БНР.



Резултати от проучването на потребностите от работна сила, което Агенцията по заетостта организира съвместно с комисиите по заетост към Областните съвети за развитие в 28-те области в страната. Изследването е национално представително.



В следващите 12 месеца българският бизнес ще се нуждае от над 90 хиляди специалисти с правоспособност или висше образование. Сред тях са медицински сестри, шофьори, лекари, машинни и строителни инженери.



В различните сектори на икономиката ще са необходими и 64 400 работници без специалност, най-търсени за секторите с по-ниска производителност като растениевъдство, хранително вкусова промишленост и строителство.



Аналогично на миналите вече през миналите 2018 и 2019 три проучвания, които Агенцията по заетостта проведе, работодателите най-често очакват служителите им да притежават умения за самоконтрол и дисциплина и за работа под напрежение.



След три до пет години на българския бизнес ще са необходими повече от 20 хиляди IT специалисти и над 17 хиляди учители и преподаватели, сочат още данните.



В индустрията приблизително еднакво е търсенето на специалисти по информационни технологии и програмиране, както и инженери. Учителите и специалистите по информационни технологии ще са сред най-търсените кадри с висше образование през следващите 12 месеца, съобщиха от БНР.Резултати от проучването на потребностите от работна сила, което Агенцията по заетостта организира съвместно с комисиите по заетост към Областните съвети за развитие в 28-те области в страната. Изследването е национално представително.В следващите 12 месеца българският бизнес ще се нуждае от над 90 хиляди специалисти с правоспособност или висше образование. Сред тях са медицински сестри, шофьори, лекари, машинни и строителни инженери.В различните сектори на икономиката ще са необходими и 64 400 работници без специалност, най-търсени за секторите с по-ниска производителност като растениевъдство, хранително вкусова промишленост и строителство.Аналогично на миналите вече през миналите 2018 и 2019 три проучвания, които Агенцията по заетостта проведе, работодателите най-често очакват служителите им да притежават умения за самоконтрол и дисциплина и за работа под напрежение.След три до пет години на българския бизнес ще са необходими повече от 20 хиляди IT специалисти и над 17 хиляди учители и преподаватели, сочат още данните.В индустрията приблизително еднакво е търсенето на специалисти по информационни технологии и програмиране, както и инженери. /БНР Днес+ Запази и Сподели