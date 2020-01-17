Камион е блъснал велосипедист, мъжът е починал в болница
17.01.2020 15.46
69-годишен велосипедист е починал, след като е блъснат от товарен автомобил на изхода на Самоков. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в София.
Инцидентът е станал около 9.45 часа вчера в РУ- Самоков.
При огледа на местопроизшествието е установено, че товарен автомобил "Скания" е блъснал велосипедиста, движещ се вдясно по пътното платно. Мъжът е починал в болнично заведение.
Водачът на автомобила е тестван с дрегер, отчел отрицателен резултат. По случая е образувано досъдебно производство.
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