Още снимки: test Камион е блъснал велосипедист, мъжът е починал в болница 69-годишен велосипедист е починал, след като е блъснат от товарен автомобил на изхода на Самоков. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в София.



Инцидентът е станал около 9.45 часа вчера в РУ- Самоков.



При огледа на местопроизшествието е установено, че товарен автомобил "Скания" е блъснал велосипедиста, движещ се вдясно по пътното платно. Мъжът е починал в болнично заведение.



Водачът на автомобила е тестван с дрегер, отчел отрицателен резултат. По случая е образувано досъдебно производство. 69-годишен велосипедист е починал, след като е блъснат от товарен автомобил на изхода на Самоков. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в София.Инцидентът е станал около 9.45 часа вчера в РУ- Самоков.При огледа на местопроизшествието е установено, че товарен автомобил "Скания" е блъснал велосипедиста, движещ се вдясно по пътното платно. Мъжът е починал в болнично заведение.Водачът на автомобила е тестван с дрегер, отчел отрицателен резултат. По случая е образувано досъдебно производство. Днес+ Запази и Сподели



