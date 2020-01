Още снимки: test Уитни Хюстън влиза посмъртно в Залата на славата на рокендрола Американската певица Уитни Хюстън (1963-2012) и рапърът The Notorious B.I.G. (1972-1997) ще бъдат посмъртно включени в Залата на славата на рокендрола в Кливланд, Охайо. Това бе съобщено от изпълнителния директор на едноименната организация Грег Харис и цитирано от ТАСС.



Заедно с Хюстън и The Notorious B.I.G. (с истинско име Кристофър Уолъс), през 2020 г. в залата на славата ще влязат и американските рок групи „Nine Inch Nails“ и „The Doobie Brothers“, както и британските групи „T. Rex“ и „Депеш Мод“.



Церемонията за включване на артистите в Залата на славата на рокендрола ще се проведе в Кливланд на 2 май.



“Добре дошли в Залата на славата”, каза Харис, подчертавайки, че организацията е разгледала “16 страхотни кандидати.” „Всички те са изключително талантливи, с безспорен принос и влияние върху музиката“, каза той.



Музиканти могат да кандидатстват за включване в Залата на славата на рокендрола едва след като изминат 25 години от издаването на първия им албум. Тази чест вече имат групи и изпълнители като „Бийтълс“, Боб Дилън, Елвис Пресли, „Ролинг Стоунс“, Рей Чарлз, Арета Франклин и много други.



