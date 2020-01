Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 bTV Cinema: "Футболен татко" - комедия, спортен, семеен (САЩ, 2005), режисьор Джеси Дилън, в ролите: Уил Феръл, Робърт Дювал, Майк Дитка, Кейт Уолш и др.

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Преиграване от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

08:10 BNT 3: Лига Европа - обзор на груповата фаза магазинно предаване

10:00 Nova Sport: Футбол: Преиграване от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

10:00 Diema Sport: Волейбол: Нефтохимик - Добруджа, полуфинален мач за Купата на България /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Уотфорд, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Парма - Лече

12:00 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2019-20), 21-ви епизод /п/

12:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 28-и епизод /п/

12:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Hobart International, Хобарт - четвъртфинали (WTA International)

12:00 BNT 3: Волейбол: България - Азербайджан - среща от олимпийския квалификационен турнир /жени/

12:00 Max Sport 3: Серия А: Сампдория - Бреша

12:05 Nova Sport: Обзор на кръга за Купата на Футболната асоциация (2019-20), 3-ти епизод /п/

13:00 Diema Sport: Волейбол: Хебър - Левски, полуфинален мач за Купата на България /п/

13:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Бърнли, мач от английската Висша лига /п/

13:30 Eurosport: Тенис: Профил на Патрик Муратоглу

13:30 Film Plus: Тенис: Hobart International, Хобарт - четвъртфинали (WTA International - запис)

14:00 Max Sport 3: Серия А: Каляри - Милан

15:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига /п/

15:00 Diema Sport: Тенис: Куйонг Класик 2020, трети ден /п/

15:10 BNT 3: Волейбол: Сърбия - България - среща от олимпийския квалификационен турнир /мъже/

15:30 Film Plus: Тенис: ASB Classis, Окланд - четвъртфинали (ATP 250 - повторение)

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Естудиантес - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига /п/

16:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - Аталанта

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Преиграване от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

18:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия, квалификации, трети ден

18:20 BNT 3: Лига Европа - обзор на груповата фаза магазинно предаване

18:30 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

19:00 Max Sport 3: Серия А: "Екстра Калчо"

19:00 Eurosport: Тенис: Турнир от ATP в Аделаида, четвъртфинали

19:10 BNT 3: Световно клубно първенство по футбол: Монтерей - Ливърпул, полуфинална среща

20:00 Diema Sport: "Българският волейбол през 2019-а", обзор /п/

20:00 Max Sport 3: Серия А: Рома - Ювентус

20:50 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

21:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 24-и епизод

21:00 Ring.BG: Звездите на футбола

21:30 Film Plus: Тенис: ASB Classis, Окланд - четвъртфинали (ATP 250 - повторение)

21:30 Diema Sport: Волейбол: Нефтохимик - Хебър, финал за Купата на България /п/

22:00 Max Sport 3: Серия А: Лацио - Наполи

22:30 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Норич Сити, мач от английската Висша лига /п/

22:35 Eurosport 2: Тенис: Профил на Патрик Муратоглу

22:45 BNT 3: Волейбол: Полуфинална среща от олимпийския квалификационен турнир /мъже/

22:55 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

23:00 Nova Sport: Баскетбол: Валенсия - Ховентут, мач от испанската баскетболна лига /п/

23:05 Eurosport 2: Тенис: Турнир от ATP в Аделаида, четвъртфинали

23:30 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

