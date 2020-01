Още снимки: test Мавродиев: ББР ще инвестира поне 15% от кредитния си портфейл в екопроекти ББР планира да инвестира най-малко 15% от своя кредитен портфейл в проекти на енергоспестяващата икономика и екоиновации. Това обяви главният изпълнителен директор на банката Стоян Мавродиев на годишния икономически форум във Виена. ББР ще подкрепя произвдството на чиста енергия от възобновяеми източници, декарбонизация, екологични иновации, зелена общинска инфраструктура и устойчивото земедение, акто през следващит три години планира да се фокусира върху зелените инвестиции.



Мавродиев подчерта успеха на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, благодарение на която са реновирани 2021 сгради в страната. Това от своя страна щяло да намали въглеродните емисии с близо 309 хил. тона годишно.



По думите на Мавродиев, в очакване на новите европейски регулации компаниите трябва да получат най-добрия шанс да се адаптират.



“ББР ще подкрепи тези, които намаляват въглеродния си отпечатък и са еко ориентирани”, заяви Мавродиев и уточни, че банката планира да предложи гаранции и инстументи за споределе на риска от несигурна възвръщаемост, както и дългосрочен заемен ресурс на компании в сектора. По неговите думи банките за развитие в Европа ще имат ключова роля в зелената инвестиционна програма на Европейската комисия, ЕИБ и националните правителства, планират се и промени в националните законодателства.



