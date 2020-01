Още снимки: test Били Айлиш, "Смъртта може да почака", Кари Фукунага и заглавната песен към филма за Джеймс Бонд Вече е ясен изпълнителя на песента към "Смъртта може да почака" (No Time To Die) - новият филм за Джеймс Бонд, който бележи и последния път, когато ще видим Даниел Крейг в ролята на прочутия шпионин. И това е Били Айлиш.



Несъмнено това е гигантска чест за 18-годишната изпълнителка, която освен че може да се похвали с култов статут сред тинейджърите, разполага и с вълшебен сопрано глас. И той не е убягнал от вниманието на Кари Джоджи Фукунага - режисьорът на "Смъртта може да почака".



Слуховете, че именно Айлиш ще изпълнява песента към приключенията на агент 007, започнаха, когато певицата сподели в стори в профила си в Instagram някои от най-популярните момичета на Бонд. Затвърдиха се, когато стана ясно, че един от едва 80-те човека, които Фукунага следва в социалната мрежа, е именно изпълнителката на "bad guy".



