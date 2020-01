Още снимки: test В Ихтиман подпалиха къщата на знаков адвокат Тази нощ около 03:30 часа е подпалена къщата на адвокат Ирен Савова в Ихтиман. За това съобщи самата тя пред Нова телевизия.



По думите на Савова огънят е тръгнал от покрива, на който е имало хора. Според нея те са поставили взривно устройство.



През 2018 година Ирен Савова е била защитник на Биляна Петрова - отстранената от длъжност и разследвана за корупция зам.-кметица на "Младост".



Сигналът е подаден от седите. Ирен Савова благодари за бързата реакция на пожарната и на полицията, които са овладели настъпването на по-големи щети. 1/3 от покрива на дома е унищожен.



По думите на Ирен Савова е открита туба с някакво вещество. Има и следи от стъпки и от гуми на автомобил или автомобили. Тя е убедена, че става въпрос за умишлен палеж.



Самата Ирен Савова заяви, че непрекъснато е подложена на някакви атаки и това се случва особено по времето, когато е поела знакови дела. За съжаление, разследващите не са си свършили работата. Производството за разлепването на нейни некролози (през 2018 г.) е прекратено.



Последният случай, когато Ирен Савова е била обект на заплаха, е от преди година, когато са установили, че на всички автомобили са сложени тракери - проследяващи устройства. Разследването е поето от ГДБОП, но и до този момент адвоката няма информация за неговия ход. Устройствата са поставени на автомобилите, паркирани в гаража на къщата в Ихтиман - това означава, че е имало и проникване в дома й.



Десислава Стоименова, районен прокурор на Ихтиман, заяви, че е образувано досъдебно производство. Ще бъдат проверени камерите, поставени от общината. Стоименова не се ангажира с версията за умишлен палеж.



Припомняме, на 19 ноември 2018 г. неизвестни бяха разлепили некролози на адвокат Савова. Тогава вxoдът пpeд дoмa и ?aнтopaтa нa извecтния cтoличeн aдвo?aт Иpeн Caвoвa ca ocъмнaли, oблeпeни c нeйни нe?poлoзи. B тяx "c пpиc?ъpбиe" ce cъoбщaвa зa ?oнчинaтa й, изpeдeни бяха й "cъpдeчни" cъбoлeзнoвaния.



Ирен Савова е един от знаковите адвокати в България. Тя беше защитник на Биляна Петкова, заместник-кмет на "Младост", получила присъда на първа инстанция заедно с кмета Десислава Иванчева.



