Още снимки: test Спортът по телевизията днес 04:00 Diema Sport: Тенис: Куйонг Класик 2020, втори ден, директно

08:00 BNT 3: Арена волейбол

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Eurosport: Тенис: Турнир от ATP в Аделаида, четвърти ден, директно

09:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Adelaide International, Аделаида (WTA Premier)

09:50 BNT 3: Баскетбол: Берое - Балкан, среща от Националната баскетболна лига

10:00 Nova Sport: Футбол: Преиграване от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Астън Вила - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Diema Sport: Баскетбол: Вашингтон Уизардс - Юта Джаз, мач от НБА /п/

10:30 Max Sport 3: Серия А: Торино - Болоня

11:40 BNT 3: Волейбол: България - Нидерландия - среща от олимпийския квалификационен турнир /жени/

12:05 Nova Sport: Футбол: Кардиф Сити - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип /п/

12:20 Max Sport 3: Серия А: Удинезе - Сасуоло

12:45 bTV Cinema: "Футболен татко" - комедия, спортен, семеен (САЩ, 2005), режисьор Джеси Дилън, в ролите: Уил Феръл, Робърт Дювал, Майк Дитка, Кейт Уолш и др.

13:00 Diema Sport: Волейбол: Нефтохимик - Добруджа, полуфинален мач за Купата на България /п/

13:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Саутхямптън, мач от английската Висша лига /п/

14:00 Film Plus: Тенис: Brisbane International, Бризбън (WTA Premier - повторение)

15:00 BNT 3: Волейбол: България - Нидерландия - среща от олимпийския квалификационен турнир /мъже/

15:00 Diema Sport 2: Футбол: Шефилд Юнайтед - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

15:00 Diema Sport: Тенис: Куйонг Класик 2020, втори ден /п/

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Локомотив Кубан - Нижни Новгород, мач от ВТБ лига /п/

16:00 Max Sport 3: Серия А: Рома - Ювентус

17:00 Film Plus: Футбол: Севиля - Атлетик /Б/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Преиграване от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

18:00 Nova Sport: Футбол: Брентфорд - Куинс Парк Рейнджърс, мач от Чемпиъншип /п/

18:00 Max Sport 3: Серия А: Фиорентина - СПАЛ

18:10 BNT 3: Арена волейбол

18:30 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

18:40 BNT 3: Световно клубно първенство по футбол: Фламенго - Ал Хилал, полуфинална среща

19:00 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2019-20), 21-ви епизод

19:00 Eurosport: Тенис: Турнир от ATP в Аделаида, четвърти ден

19:00 Film Plus: Тенис: Shenzhen Open, Шенджен - четвъртфинал (WTA International - повторение)

19:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 23-ти епизод /п/

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - великите финали

20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 28-и епизод

20:00 Diema Sport 2: Обзор на кръга за Купата на Футболната асоциация (2019-20), 3-ти епизод /п/

20:00 Max Sport 3: Серия А: Каляри - Милан

20:30 BNT 3: Лига Европа - обзор на груповата фаза магазинно предаване

20:30 7/8 TV: ВЕЧЕРТА НА КУ-КУ БЕНД - забавно музикално предаване с водещ Камен Воденичаров. Основна роля имат музикантите от най-обичаната съвременна българска група "Ку-Ку Бенд". Във всяко едно издание се предста...

20:30 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

20:50 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

21:00 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

21:00 Diema Sport 2: Студио "Купа на Футболната асоциация", директно

21:00 Ring.BG: Звездите на футбола

21:30 Film Plus: Футбол: Майорка - Севиля (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

21:30 Diema Sport: Баскетбол: Хюстън Рокетс - Минесота Тимбъруулвс, мач от НБА /п/

21:45 Diema Sport 2: Футбол: Преиграване от трети кръг за Купата на Футболната асоциация, директно

22:00 Eurosport 2: Тенис: Турнир от ATP в Аделаида, четвърти ден

22:00 TV+: Футбол: Реал /М/ - Атлетик /Б/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 Max Sport 3: Серия А: Сампдория - Бреша

22:45 BNT 3: Волейбол: Сърбия - България - среща от олимпийския квалификационен турнир /мъже/

22:50 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

23:00 Nova Sport: Баскетбол: Естудиантес - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига /п/

23:30 Film Plus: Тенис: Adelaide International, Аделаида (WTA Premier - повторение)

