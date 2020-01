Още снимки: test Подпалиха дома на адвоката на бившия зам.-кмет на "Младост" Биляна Петрова Тази нощ около 03:30 часа е подпалена къщата на адвокат Ирен Савова в Ихтиман. За това съобщи самата тя пред Нова телевизия.



По думите на Савова огънят е тръгнал от покрива, на който е имало хора. Според нея те са поставили взривно устройство.



През 2018 година Ирен Савова е била защитник на Биляна Петрова - отстранената от длъжност и разследвана за корупция зам.-кметица на "Младост".



Припомняме, неизвестни бяха разлепили некролози на адвокат Савова.



Тогава вxoдът пpeд дoмa и ?aнтopaтa нa извecтния cтoличeн aдвo?aт Иpeн Caвoвa (адвокат на Биляна Петрова) ca ocъмнaли, oблeпeни c нeйни нe?poлoзи. B тяx "c пpиc?ъpбиe" ce cъoбщaвaло зa ?oнчинaтa й, изpeдeни ca й "cъpдeчни" cъбoлeзнoвaния.



"Държавният тероризъм вече се разпростира и върху адвокатите в опит за налагане на страх у гражданите пред монопола на властта и стимулиране на покорство пред държавно организирани актове на насилие", написаха защитниците на Иванчева и Петрова.



Десислава Иванчева беше избрана за кмет на столичния район "Младост"като независим кандидат през ноември 2016 година на вълната на протестите срещу презастрояването на квартала. Тогава тя спечели 59.82% от вота на гласоподавателите.



На 17 април Иванчева беше арестувана показно на бул. "Васил Левски" в центъра на София. В колата на кметицата бяха открити 70 000 лева, които тя взела като подкуп, според прокуратурата.



Заедно с Иванчева беше задържана и заместничката ? в "Младост" Биляна Петрова. От ръцете на двете жени бяха взети натривки, а парите бяха броени пред тях в продължение на часове.



Действията на органите около ареста на Иванчева продължиха близо 10 часа, което предизвика вълна от възмущение относно начина, по който тя е задържана. Излязоха и твърдения на сподвижници на кметицата, че по нея не са открити следи от белязани пари с натривките.



