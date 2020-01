Още снимки: test Марк Хамил, Facebook, политическите реклами и защо актьорът изтри профила си в социалната мрежа Вчера актьорът от "Междузвездни войни" Марк Хамил реши да последва примера на растящ брой знаменитости и публично обяви, че изтрива профила си във Facebook.



Докато повечето оттеглящи се от Facebook известни личности напускат социалната мрежа поради съображения за поверителност, притесненията на Хамил са свързани най-вече с лъжливите публикации, които циркулират в мрежата.



"Разочарован съм, че Марк Зукърбърг цени повече приходите, отколкото истината", сподели актьорът в Twitter.



В поста си Хамил добави и линк към статия на New York Times, която обсъжда отказа на Facebook да следи за достоверността на политическите реклами в социалната мрежа.



Това, което очевидно дразни 68-годишния актьор е фактът, че политическите кампании могат да бъдат много точно таргетирани към определени групи хора, но съдържанието им по никакъв начин не подлежи на проверка от страна на Facebook.



Преди появата на поста на Хамил в Twitter от Facebook публикуваха блог статия, в която се обяснява, че потребителите имат много възможности да ограничат какво виждат в профилите си.



