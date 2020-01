Още снимки: test Поставянето на въздушни филтри в класните стаи повишава успеваемостта Поставянето на специални въздушни филтри за пречистване на токсичното замърсяване в класните стаи повишава успеваемостта на учениците, показва изследване, публикувано в The Times, цитирано от Daily mail.



Ефектът от филтрите е съпоставим с намаляването на броя на учениците в клас и компенсира два и половина месеца учене, твърдят авторите. Известно е, че колкото по-малко са децата в един клас, толкова повече внимание може да им отдели учителят за индивидуална работа, което съществено повлиява резултатите им. Новото изследване доказва, че подобно повишаване на успеваемостта може да се постигне за сметка на борбата със замърсения въздух в стаите.



Резултатите провокират проучване на ситуацията в учебните заведения в Англия и Уелс, където до оживени улици са разположени около 2000 учебни заведения. Само в Лондон, който е непрекъснато обсебен от смог, в училищата са поставени специални въздушни филтри, но няма закон, който да задължи и другите училища да вземат същите мерки.



Цитираното проучване е проведено от екип учени от Университета на Ню Йорк, които са проследили 18 училища в Лос Анджелис с поставени специални въздушни филтри. Мярката е била наложена скоро след най-голямото изтичане на газ в историята на САЩ през 2016 г. Всички разходи по поставянето на филтрите за били поети от газовата компания, виновна за изтичането.



Анализите установяват, че след пречистването на въздуха в учебните помещения резултатите на учениците по математика и английски език са с една трета по-добри от постиженията на връстниците им, които се обучават в класни стаи без въздухопречистващи филтри. Подобрението се запазило и през следващите години.



Майк Гилрейн, автор на изследването и асистент по икономика в Нюйоркския университет, казва пред The Times: „Резултатите показват, че инсталирането на въздушни филтри е изключително рентабилна политика за повишаване на постиженията на учениците като се има предвид, че тези от тях, които са в неравностойно положение, посещават училища в силно замърсени области. Това помага да се намалят пропуските, породени от недостатъците общественото образование.



Като се има предвид сериозното увеличение на резултатите от тестовете, инсталирането на въздушни филтри значително превъзхожда други образователни реформи, като например намаляване на размера на класовете."



Около 6 500 детски, начални и средни училища с общо 2,6 милиона деца са в райони, в които нивата на токсични частици надвишават препоръчителния лимит на Световната здравна организация.



Съвременните оценки показват, че праховите частици, известни като PM2.5, са най-опасната форма на замърсяване на въздуха и могат да попаднат в белите дробове и в кръвния поток.



