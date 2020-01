Още снимки: test Съпротивата на САЩ за "Турски поток" имала геополитически основания Миналата седмица премиерът Бойко Борисов присъства на официалното пускане на "Турски поток" в Истанбул, заедно с президентите на Русия, Турция и Сърбия. САЩ обаче обявиха, че са против разклонението на газопровода през България.



"Коментатори от последните 2 години прогнозираха, че САЩ ще се намесят в "Турски поток". Това е принципна позиция относно влиянието на Русия върху Европа. САЩ гледат на проекта не като търговски, а като геополитически", каза в студиото на "Денят ON AIR" президентът на Института за публична политика проф. Здравко Попов.



По думите му съпротивата на САЩ е с геополитически основания.



"Балкански поток" вероятно ще взима газ и от "Турски поток", но Борисов искаше да увери САЩ, че това е по-скоро съседска политика и е съгласуван с ЕС. В един момент допускам, че ще има по-силен натиск върху правителството на България", заяви още проф. Попов.



Според него Тръмп се меси в международни проекти, затова Борисов се опитва да представи проекта като национален.



"В едно малко по-радикализирано време трудно минават подобен тип хитрини. България винаги е стояла между Изтока и Запада, така че винаги ще се опитваме да сме някакъв мост между тези две вселени", коментира Попов в ефира на Bulgaria ON AIR.



Той добави, че обикновено по-сериозни държавни сили играят ролите на балансьори.



"Координатната ни система е националният интерес. От друга страна, той не може да бъде изолирано понятие. Изказването на Хийл беше в контекста на известна промяна в Конституцията за съдебната система. Всяка страна се "набърква" в някакви вътрешни работи на други държави", каза още проф. Здравко Попов.



Той коментира и отношенията между Турция и Русия.



"Турция вижда в партньорството си с Русия по-голяма възможност да придобие статута на по-голям играч от регионален. Това е една амбиция на Ердоган Турция да играе по-голяма роля в света. За САЩ Турция е един силен регионален играч", заяви още Попов.



Той окачестви кризата между САЩ и Иран като дълъг сюжет, който не касае Доналд Тръмп.



