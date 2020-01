Още снимки: test „Жокер“ начело в надпреварата за „Оскар” с 11 номинации Академията за филмово изкуство обяви номинациите за 92-те си награди „Оскар“.



Най-напред бяха обявени нoмнираните за поддържаща женска роля.



Те са Лора Дърн за “Брачна история”, Скарлет Йохансон за “Заека Джоджо”, Флорънс Пу за “Малки жени”, Марго Роби за “Бомба със закъснител”, Кати Бейтс “Случаят „Ричард Джуъл”.



Номинирани за най-добра поддържаща мъжка роля са:



Том Ханкс за “A Beautiful Day in the Neighborhood”, Ал Пачино за “Ирландецът”, Джо Пеши за “Ирландецът”, Брад Пит за “Имало едно време… в Холивуд”, Антъни Хопкинс за “Двамата папи”.



В категорията за най-добър чуждоезичен филма номинираните са:



“Corpus Christi” (Полша), “Медена земя” (Македония), “Клетниците” (Франция), “Болка и слава” (Испания), “Паразит” (Южна Корея).



За най-добър актьор в главна мъжка роля борещите се за наградата са Антонио Бандерас за “Болка и слава”, Леонардо Ди Каприо за “Имало едно време… в Холивуд”, Адам Драйвър, “Брачна история”, Хоакин Финикс за “Жокер”, Джонатан Прайс за “Двамата папи”.



За същата категория, само че в сектора на жените това са Синтия Ериво за “Хариет”, Сърша Ронан за “Малки жени”, Скарлет Йохансон за “Брачна история”, Чарлийз Терон за “Бомба със закъснител” и Рене Зелуегер за “Джуди”.



Сред най-престижните категории е тази за режисура и за награда в нея ще се борят Бонг Джуун-хоу за “Паразит”, Тод Филипс за “Жокер”, Сам Мендес за “1917”, Мартин Скорсезе за “Ирландецът”, Куентин Тарантин, за “Имало едно време… в Холивуд”.



А за най-желаната награда на Акдемията – за най-добър филм, номинираните са:



“1917”, “Пълно ускорение”, “Ирландецът”, „Заекът Джоджо“, „Джокер“, “Малки жени”, “Брачна история”, “Имало едно време… в Холивуд”, “Паразит”.



Равносметката е: противоречивият филм за появата на един от най-големите злодеи в киното „Жокер“ е с най-много номинации – 11.



“Ирландецът”, “1917 г.” и “Имало едно време… в Холивуд” са на заветното второ място второ, с по 10 номинации.



Около 9 000 членове на Академията гласуват за наградите „Оскар“.



Гласуването за победителите – в което членовете могат да дадат гласа си за всяка категория – започва на 30 януари, като приключва пет дни по-късно.



