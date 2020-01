Още снимки: test Пет съвета за елиминиране на дълговете през 2020 г. Дълговете са сочени като основна причина за стрес сред американците, но въпреки това те не са готови да се откажат от определени аспекти от ежедневието си, за да ги елиминират.



Над половината (52%) казват, че не биха се отказали от мобилния си телефон, 49% казват, че не биха изоставили своя автомобил, а 34% не искат да се отказват от вечеря навън. Тези данни са от скорошно проучване на финансовото приложение Tally, което се провежда сред повече от 2000 възрастни в САЩ (1500, от които в момента имат финансов дълг), като ги пита от кои продукти и услуги биха се отказали за една година, за да се "освободят" от дълга си. Други 30% не биха се отказали от стрийминг услугите си, както и 28% не биха се отказали от ваканциите си в продължение на година, дори и това да значи, че ще изплатят 100% от дължимото.



Но ако да се освободите от дълговете си е на челно място в приоритети ви, може да се наложи сериозно да се замислите относно това от какво бихте се отказали, за да постигнете целите си. "Хората трябва да гледат на този процес като на дълга игра", казва Дъглас Бонепарт, президент и основател на Bone Fide Wealth, пред CNBC Make It. "Това е маратон, който се печели чрез дисциплина и последователност."



Ето и 5-те съвета на експертите, представени от CNBC Make It, относно това от какво трябва да се откажете, за да нямате дългове през 2020 г.



1. Избягвайте храненията навън



Въпреки че 34% от американците казват, че не биха жертвали яденето си навън, за да се освободят от дълга, според експертите това трябва да се преосмисли. Ако харчите $10 за закуска и $15 за обяд, това са $125 на седмица, които до края на годината стават над $6000, изразходвани за хранене по заведения. "Aко намалите тези разходи наполовина, ще си спестите поне 3000 долара годишно", съветва Райън Маршал, сертифициран финансов експерт от Ela Financial Group.



2. Не прекалявайте с месечните абонаменти



Що се отнася до спестяването на пари, добро начало да анализирате нещата е като прегледате колко месечни абонамента плащате. Разходите за услуги като карта за фитнеса, кабелна телевизия, стрийминг платформи могат да бързо да се натрупат. Те могат да не ви се струват много, но когато ги съберете накуп в края на годината, може и да се изненадате. Добре е периодично да правите преглед на месечните ви абонаменти, защото понякога дори се оказва, че плащате за нещо, което не ползвате.



3. Внимавайте с пазаруването на едро



Някои смятат купуването на домакински продукти в големи количества за начин за пестене на пари, но в много случаи това не е така. Хората, които са привърженици на този тип пазаруване често купуват повече отколкото им е необходимо и това пречи на спестяванията им. Ако купувате само това, което ви трябва, може да добавяте тези пари към дълговете си. Освен това, ако се снабдите с голямо количество от дадена храна просто защото е по-изгодно, не трябва да забравяте, че шансът тя да се развали е голям и парите ви могат да се окажат напразно похарчени.



4. Не се водете от марката на продукта



Въпреки че марковите продукти могат да са изкушаващи, преминаването от премиум към по-масови стоки, особено когато пазарувате неща като хранителни продукти, лекарства и козметика, може значително да увеличи годишните ви спестявания. Всъщност, ако не робувате на брандовете и купувате артикули без значение от техния етикет, това може да ви помогне да спестите повече от 1500 долара годишно, сочи проучване на изданието Mic.



5. Не харчете в името на социалните медии



Светът на социалните медии е пълен с хора, които публикуват снимки на луксозните си къщи или моменти от невероятните им тропически ваканции. Това може да влияе на хората да харчат все повече и повече само, за да не изостанат от другите в този виртуален свят. 90% от милениълите, участвали в проучване на Allianz от 2018 г., казват, че социалните медии "създават тенденция те да сравняват собственото си богатство или начин на живот с това на своите връстници", съобщава CNBC.



"Често виждам хора, които имат дългове, да харчат за луксозни автомобили, ваканции, скъпи преживявания и т.н. само, за да впечатлят хората в социалните медии", казва Самуел Дийн, финансист в Deane Financial Partners. "Много е важно да сте наясно със своите цели - истинските ви цели, а не тези, които са продиктувани от обществото или хората, с които прекарвате времето си", съветва той.



Един от начините да проследите за какво харчите излишно е да анализирате разходите си за един месец. Опитайте се в продължение на 30 дни да записвате всичко, което печелите и похарчвате. В края на този период прегледайте финансовата си дейност и ако има разходи, които смятате, че са излишни ги елиминирайте. Дълговете са сочени като основна причина за стрес сред американците, но въпреки това те не са готови да се откажат от определени аспекти от ежедневието си, за да ги елиминират.Над половината (52%) казват, че не биха се отказали от мобилния си телефон, 49% казват, че не биха изоставили своя автомобил, а 34% не искат да се отказват от вечеря навън. Тези данни са от скорошно проучване на финансовото приложение Tally, което се провежда сред повече от 2000 възрастни в САЩ (1500, от които в момента имат финансов дълг), като ги пита от кои продукти и услуги биха се отказали за една година, за да се "освободят" от дълга си. Други 30% не биха се отказали от стрийминг услугите си, както и 28% не биха се отказали от ваканциите си в продължение на година, дори и това да значи, че ще изплатят 100% от дължимото.Но ако да се освободите от дълговете си е на челно място в приоритети ви, може да се наложи сериозно да се замислите относно това от какво бихте се отказали, за да постигнете целите си. "Хората трябва да гледат на този процес като на дълга игра", казва Дъглас Бонепарт, президент и основател на Bone Fide Wealth, пред CNBC Make It. "Това е маратон, който се печели чрез дисциплина и последователност."Ето и 5-те съвета на експертите, представени от CNBC Make It, относно това от какво трябва да се откажете, за да нямате дългове през 2020 г.1. Избягвайте храненията навънВъпреки че 34% от американците казват, че не биха жертвали яденето си навън, за да се освободят от дълга, според експертите това трябва да се преосмисли. Ако харчите $10 за закуска и $15 за обяд, това са $125 на седмица, които до края на годината стават над $6000, изразходвани за хранене по заведения. "Aко намалите тези разходи наполовина, ще си спестите поне 3000 долара годишно", съветва Райън Маршал, сертифициран финансов експерт от Ela Financial Group.2. Не прекалявайте с месечните абонаментиЩо се отнася до спестяването на пари, добро начало да анализирате нещата е като прегледате колко месечни абонамента плащате. Разходите за услуги като карта за фитнеса, кабелна телевизия, стрийминг платформи могат да бързо да се натрупат. Те могат да не ви се струват много, но когато ги съберете накуп в края на годината, може и да се изненадате. Добре е периодично да правите преглед на месечните ви абонаменти, защото понякога дори се оказва, че плащате за нещо, което не ползвате.3. Внимавайте с пазаруването на едроНякои смятат купуването на домакински продукти в големи количества за начин за пестене на пари, но в много случаи това не е така. Хората, които са привърженици на този тип пазаруване често купуват повече отколкото им е необходимо и това пречи на спестяванията им. Ако купувате само това, което ви трябва, може да добавяте тези пари към дълговете си. Освен това, ако се снабдите с голямо количество от дадена храна просто защото е по-изгодно, не трябва да забравяте, че шансът тя да се развали е голям и парите ви могат да се окажат напразно похарчени.4. Не се водете от марката на продуктаВъпреки че марковите продукти могат да са изкушаващи, преминаването от премиум към по-масови стоки, особено когато пазарувате неща като хранителни продукти, лекарства и козметика, може значително да увеличи годишните ви спестявания. Всъщност, ако не робувате на брандовете и купувате артикули без значение от техния етикет, това може да ви помогне да спестите повече от 1500 долара годишно, сочи проучване на изданието Mic.5. Не харчете в името на социалните медииСветът на социалните медии е пълен с хора, които публикуват снимки на луксозните си къщи или моменти от невероятните им тропически ваканции. Това може да влияе на хората да харчат все повече и повече само, за да не изостанат от другите в този виртуален свят. 90% от милениълите, участвали в проучване на Allianz от 2018 г., казват, че социалните медии "създават тенденция те да сравняват собственото си богатство или начин на живот с това на своите връстници", съобщава CNBC."Често виждам хора, които имат дългове, да харчат за луксозни автомобили, ваканции, скъпи преживявания и т.н. само, за да впечатлят хората в социалните медии", казва Самуел Дийн, финансист в Deane Financial Partners. "Много е важно да сте наясно със своите цели - истинските ви цели, а не тези, които са продиктувани от обществото или хората, с които прекарвате времето си", съветва той.Един от начините да проследите за какво харчите излишно е да анализирате разходите си за един месец. Опитайте се в продължение на 30 дни да записвате всичко, което печелите и похарчвате. В края на този период прегледайте финансовата си дейност и ако има разходи, които смятате, че са излишни ги елиминирайте. /money.bg Днес+ Запази и Сподели