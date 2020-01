Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Eurosport: Тенис: Турнир от ATP в Аделаида, първи ден, директно

08:00 Diema Sport: Волейбол: ЦСКА - Арда, мач от Суперлигата /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Саутхямптън, мач от английската Висша лига /п/

08:30 Film Plus: Пряко: Тенис: ASB Classis, Окланд - финал (WTA International)

09:00 Max Sport 1: Студио "Тенис"

10:00 Nova Sport: Футбол: Брентфорд - Куинс Парк Рейнджърс, мач от Чемпиъншип /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Норич Сити, мач от английската Висша лига /п/

11:00 Diema Sport: "Българският футбол през 2019-а", обзор /п/

11:00 Max Sport 3: Серия А: Каляри - Милан

11:00 Film Plus: Тенис: Shenzhen Open, Шенджен - четвъртфинали (WTA International - повторение)

11:45 BNT 3: Световно клубно първенство по футбол: Ливърпул - Фламенго, финал

12:00 Diema Sport: Футбол: Царско село - Левски, мач от efbet Лига /п/

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Ливърпул, мач от английската Висша лига /п/

13:00 Nova Sport: Студио "Баскетбол", директно

13:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

13:30 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Билбао, мач от испанската баскетболна лига, директно

13:30 Max Sport 3: Серия А: Удинезе - Сасуоло

14:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 23-ти епизод /п/

14:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Черно море, мач от efbet Лига /п/

14:40 BNT 3: Волейбол: Полуфинална среща от олимпийския квалификационен турнир /жени/

15:15 Nova Sport: Студио "Баскетбол", директно

15:30 Max Sport 1: Студио "Тенис"

15:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

15:30 Film Plus: Тенис: Shenzhen Open, Шенджен - полуфинали (WTA International - повторение)

16:00 Diema Sport: Класика от "А" Професионална футболна група: Локомотив София - Лудогорец (2014-15) /п/

16:00 Nova Sport: Футбол: Първи полуфинален мач за Карабао къп /п/

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Уотфорд, мач от английската Висша лига, директно

16:00 Max Sport 1: Серия А: Сампдория - Бреша

16:00 Max Sport 2: Серия А: Торино - Болоня

16:00 Max Sport 3: Серия А: Фиорентина - СПАЛ

16:30 BNT 3: Волейбол: Финал на олимпийския квалификационен турнир /мъже/

17:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Етър, мач от efbet Лига /п/

18:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

18:00 Nova Sport: Обзор на кръга за Купата на Футболната асоциация (2019-20), 3-ти епизод /п/

18:20 BNT 3: Волейбол: Финал на олимпийския квалификационен турнир /жени/ пряко предаване от Апелдорн /Холандия/

18:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

18:30 Diema Sport 2: Футбол: Астън Вила - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, директно

19:00 Nova Sport: Студио "Баскетбол", директно

19:00 Max Sport 3: Серия А: Верона - Дженоа

19:00 Diema Sport: Баскетбол: Хюстън Рокетс - Минесота Тимбъруулвс, мач от НБА /п/

19:30 Nova Sport: Баскетбол: Естудиантес - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига, директно

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:00 Film Plus: Тенис: Brisbane International, Бризбън - полуфинали (WTA Premier - повторение)

20:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

21:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Бърнли, мач от английската Висша лига, запис

21:15 Nova Sport: Студио "Баскетбол", директно

21:30 Ring.BG: Звездите на футбола

21:45 Eurosport: Тенис: Турнир от ATP в Аделаида, първи ден

21:45 Nova Sport: Футбол: Чарлтън Атлетик - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип /п/

21:45 Max Sport 3: Серия А: Рома - Ювентус

22:00 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно

22:30 Diema Sport: Баскетбол: Вашингтон Уизардс - Юта Джаз, мач от НБА, директно

23:25 BNT 3: Волейбол: Финал на олимпийския квалификационен турнир /жени/

23:45 Max Sport 3: Студио "Футбол"

