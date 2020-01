Още снимки: test Кралицата сключва сделка с принц Хари и Меган до 72 часа Кралица Елизабет II е поискала от двореца да сключи сделка с принц Хари и Меган в рамките на 72 часа, тъй като внукът й е готов да напусне Великобритания в следващите дни без да съобщи кога ще се върне, пише The Sun, цитиран от dariknews.bg.



Британският кралски двор е разтърсен след решението на херцозите на Съсекс да се откажат от задълженията си на висши членове на кралското семейство и да заживеят в Северна Америка.



След като херцозите оповестиха решението си в сряда, 38-годишната Меган отлетя за Канада, като остави съпруга си принц Хари да се справи сам със скандала, който предизвикаха.



Сега британските медии съобщават, че кралицата е инструктирала придворните си сътрудници да решат трудния казус преди вторник, когато е първата официална изява на принц Хари.



Кралицата иска кризата с напускането на Хари и Меган да продължи не повече от шест дни – същата времева рамка, която беше необходима за отстраняването на принц Андрю след катастрофалното му интервю за Newsnight.



Според The Telegraph Елизабет II е поискала от сътрудниците си да „превърнат кризата във възможност“, като избягват сделка, която ще навреди на бъдещите кралски особи като принцеса Шарлот и принц Луис.



Източници близки до принц Хари пък заявяват, че той няма да напусне Великобритания, докато не постигне сделка с Короната. Въпреки това обаче медиите отбелязват, че той може да напусне Острова без дата за връщане, след като почете официално годежа на принцеса Беатрис в Бъкингамския дворец.



Херцогът на Съсекс все още не е разговарял с баба си, баща си и брат си, тъй като принц Чарлз се намира в Шотландия, приц Уилям в Лондон, а самият Хари е в Уиндзор.



Според таблоидите на острова Меган е отлетяла до Ванкувър, за да е със сина си Арчи и не смята изобщо да се връща във Великобритания. Кралица Елизабет II е поискала от двореца да сключи сделка с принц Хари и Меган в рамките на 72 часа, тъй като внукът й е готов да напусне Великобритания в следващите дни без да съобщи кога ще се върне, пише The Sun, цитиран от dariknews.bg.Британският кралски двор е разтърсен след решението на херцозите на Съсекс да се откажат от задълженията си на висши членове на кралското семейство и да заживеят в Северна Америка.След като херцозите оповестиха решението си в сряда, 38-годишната Меган отлетя за Канада, като остави съпруга си принц Хари да се справи сам със скандала, който предизвикаха.Сега британските медии съобщават, че кралицата е инструктирала придворните си сътрудници да решат трудния казус преди вторник, когато е първата официална изява на принц Хари.Кралицата иска кризата с напускането на Хари и Меган да продължи не повече от шест дни – същата времева рамка, която беше необходима за отстраняването на принц Андрю след катастрофалното му интервю за Newsnight.Според The Telegraph Елизабет II е поискала от сътрудниците си да „превърнат кризата във възможност“, като избягват сделка, която ще навреди на бъдещите кралски особи като принцеса Шарлот и принц Луис.Източници близки до принц Хари пък заявяват, че той няма да напусне Великобритания, докато не постигне сделка с Короната. Въпреки това обаче медиите отбелязват, че той може да напусне Острова без дата за връщане, след като почете официално годежа на принцеса Беатрис в Бъкингамския дворец.Херцогът на Съсекс все още не е разговарял с баба си, баща си и брат си, тъй като принц Чарлз се намира в Шотландия, приц Уилям в Лондон, а самият Хари е в Уиндзор.Според таблоидите на острова Меган е отлетяла до Ванкувър, за да е със сина си Арчи и не смята изобщо да се връща във Великобритания. /dariknews.bg Днес+ Запази и Сподели