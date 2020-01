Още снимки: test Зловещи прилики с 2014 г., когато руска ракета свали малайзийски боинг и уби 298 За Киев катастрофата на полет 752 на украинските авиолинии в Техеран, взела 176 жертви, напомни за друга ужасна трагедия с боинг - малайзийския полет 17 (MH17), свален от руска ракета над Източна Украйна през 2014 г. Всички 298 души на борда загинаха тогава.



Двата случая имат зловещо много прилики - пътнически боинг, превозващ десетки цивилни, пада от небето в кълбо от пламъци, разпалвайки напрежение между засегнатите държави. Украйна е замесена и в двата случая. Трагедията с малайзийския боинг стана на нейна територия край Донецк, а в Иран - с машина, собственост на Киев.



И в двата случая



производител е



“Боинг”, а жертви



от САЩ няма



През 2014 г. самолетът бе модел 777-200ER, а падналият преди дни над Техеран - 737-800. След двете трагедии страната, която притежава черните кутии, отказа да ги сподели.



Завихриха се конспиративни теории за причините за катастрофите, подхранвани от объркващи правителствени изявления и снимки с ниска резолюция от мястото на удара. Моментално медиите пуснаха коментари от неназовани американски разузнавачи, които твърдяха, че и двата самолета със сигурност са свалени от руска ПВО система.



Малайзийският полет 17 се разби на 17 юли 2014 г. в разгара на руската война срещу Украйна. Международен екип, разследващ случая, потвърди участието на Русия и заключи, че трагедията е грешка на военните. Човекът, който е изстрелял ракетата “Бук” със среден обсег, вероятно е смятал, че се цели във военен, а не в граждански самолет.



Падането на украинския боинг в Техеран пък стана на фона на засиленото напрежение между САЩ и Иран. Киев обяви, че разследва дали Иран случайно е свалил самолета с руска ракета с близък обсег, изстреляна от зенитноракетен комплекс “Тор”, разработен в СССР.



Канада, САЩ, Великобритания и Нидерландия: Иран ударил самолета погрешка



US сателити засекли 2 ракети



Има данни, че украинският пътнически самолет в Иран е бил ударен от ракета земя-въздух, може би непреднамерено, заявиха премиерите на Канада и Великобритания Джъстин Трюдо и Борис Джонсън.



“Боинг 737-800” на украинската авиокомпания “Юкрейн интернешънъл еърлайнс” се разби във вторник, при което загинаха 176 души, основно иранци и канадци.



Много е вероятно иранска ракета да е свалила украинския пътнически самолет, заяви и нидерландският министър на външните работи Стеф Блок. Президентът на САЩ Доналд Тръмп също изрази подобни подозрения.



Американски спътници регистрирали изстрелването на 2 ракети от иранска система за ПВО с малък радиус. Впоследствие US разузнаването засякло ирански комуникации, потвърждаващи, че системата е поразила боинга.



“Хипотезата за ракетата не се изключва, но до момента не е потвърдена”, написа украинският президент Володимир Зеленски във фейсбук.



“Ню Йорк таймс” пък се добра до видео, на което се вижда как ракета се взривява близо до самолета над град Паранд до техеранското летище. Това е мястото, от което машината с полет 752 до Киев престана да излъчва сигнал, преди да падне на земята. Вестникът се свързал с автора на видеото, който потвърдил неговата автентичност.



