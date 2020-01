Още снимки: test 5 нови песни от седмицата По случай рождения ден на Дейвид Бауи (8 януари) и 50-годишнината от записването на парчето "The Man Who Sold The World", звукозаписната компания Parlophone стартира издаването на кратък албум с неиздавани песни досега, които ще излизат в продължение на шест седмици.



Новата версия на "The Man Who Sold The World" е взета от сесията ChangesNowBowie от девет парчета, записана за радио и излъчена от BBC за 50-ия рожден ден на David на 8 януари 1997 г.



След като през ноември Ози Озбърн представи първите два сингъла от предстоящия си нов албум Ordinary Man, вече можем да чуем и едноименната песен от него, в която участие взимат Елтън Джон и Слаш.



"Всичко се получи много естествено. Слаш и Елтън са мои много добри приятели. Когато пишех "Ordinary Man", това ми напомни за стара песен на Елтън и просто реших да го поканя да се включи", споделя Ози Озбърн за новото си парче. Албумът му излиза на 21 февруари.



Страхотни музикални предложения тази седмица идват и от Селена Гомес. След петгодишна пауза днес, 10 януари, певицата издаде своя нов албум Rare. Албумът е бил почти готов преди две години, но тя непрекъснато го е променяла и затова излиза чак сега.



Селена споделя, че работата по него е била "кошмар", макар и в добрия смисъл на думата. Тъй като вече имахме удоволствието да чуем "Lose You to Love Me" и "Look at Her Now", решихме да заложим на заглавната едноименна песен от Rare.



Продължаваме с Холзи, коqто преди броени часове пусна "You Should Be Sad". Песента е включена в третия студиен албум на певицата, озаглавен Manic, който излиза на 17 януари. От 2015 г. до момента Холзи е реализирала над 25 млрд. стрийма в световен мащаб и над 11 млн. продадени албума.



