Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Волейбол: Левски - ЦСКА, мач за Купата на България /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Лийдс Юнайтед, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

08:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Залцбург - Ливърпул Шеста среща от груповата фаза

09:50 BNT 3: Волейбол: Сърбия - България - среща от олимпийския квалификационен турнир /мъже/

10:00 Nova Sport: Футбол: Джилингам - Уест Хям Юнайтед, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: Арда - Берое, мач от efbet Лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Уигън Атлетик, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Наполи - Интер

11:00 Film Plus: Пряко: Тенис: ASB Classis, Окланд - четвъртфинали (WTA International)

12:00 Diema Sport: Футбол: Монтана - ЦСКА 1948, мач от Втора професионална лига /п/

12:00 Max Sport 3: Серия А: Милан - Сампдория

12:05 Nova Sport: Футбол: Първи полуфинален мач за Карабао къп /п/

12:30 Film Plus: Тенис: ASB Classis, Окланд - четвъртфинали (WTA International - запис)

13:50 BNT 3: Световно клубно първенство по футбол: Фламенго - Ал Хилал, полуфинална среща

14:00 Nova Sport: Футбол: Суонси Сити - Чарлтън Атлетик, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Локомотив Пловдив, мач от efbet Лига /п/

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Лутън Таун, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

14:00 Max Sport 3: Серия А: СПАЛ - Верона

14:00 Film Plus: Тенис: ASB Classis, Окланд - четвъртфинали (WTA International - повторение)

15:30 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

15:40 BNT 3: Волейбол: Полуфинална среща от олимпийския квалификационен турнир /мъже/

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Локомотив Кубан - Нижни Новгород, мач от ВТБ лига, директно

16:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Каляри

16:30 Film Plus: Футбол: Алавес - Бетис (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:00 Diema Sport: Футбол: Славия - ЦСКА, мач от efbet Лига /п/

18:00 Nova Sport: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Манчестър Юнайтед, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

18:00 Max Sport 3: Серия А: Болоня - Фиорентина

18:20 BNT 3: Лига Европа - обзор на груповата фаза магазинно предаване

18:30 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

19:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Ботев Пловдив, мач от efbet Лига /п/

19:10 BNT 3: Волейбол: България - Азербайджан - среща от олимпийския квалификационен турнир /жени/

19:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 23-ти епизод /п/

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - великите финали

20:00 Nova Sport: Футбол: Арсенал - Лийдс Юнайтед, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:00 Film Plus: Тенис: Shenzhen Open, Шенджен - полуфинали (WTA International - повторение)

20:30 Max Sport 3: Серия А: "Преди кръга"

21:00 Max Sport 3: Серия А: "Екстра Калчо"

21:00 BNT 3: Волейбол: Финал на олимпийския квалификационен турнир /мъже/ пряко предаване от Берлин

21:30 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

21:30 Diema Sport: "Българският футбол през 2019-а", разширен обзор /п/

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Шефилд Юнайтед - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига, директно

23:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия, обзор

23:00 TV+: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

23:00 Nova Sport: Баскетбол: Локомотив Кубан - Нижни Новгород, мач от ВТБ лига /п/

23:10 BNT 3: Световно клубно първенство по футбол: Монтерей - Ливърпул, полуфинална среща

