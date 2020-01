Още снимки: test Дженифър Гарнър: Ново десетилетие – нов старт За Дженифър Гарнър началото на новото десетилетие е нов старт. Актрисата се изявява не само успешно в киното, но вече и като като продуцент, но и като поема по нова линия на бизнес реализация.



47-годишната актриса „очаква с нетърпение“ следващите 10 години от живота си, тъй като 2020 г. е начало на ново десетилетие, което Дженифър вижда като идеалния шанс да поеме по нова писта.



Тя каза: „Очаквам с нетърпение съвсем новото десетилетие, това е като нов старт. В момента обожавам работата си в „Yes Day“ за Нетфликс. Това е филм, който разработих и продуцирам, и в който участвам, и го обичам много. Процеса ми доставя неописуемо удоволствие“.



Но нещо по-важно от кариерата й е благополучието на семейството й, включително на трите й деца – дъщерите Вайълет, на 14 години и Серафина, на 11 години, и 7-годишния син Самуел, когото има от бившия си съпруг Бен Афлек.



„Имам късмета да се радвам на три здрави деца и собствена къща, родители и сестри, племенници, племеннички и приятели, и всички ние преживяваме всичко заедно и се забавляваме заедно. Това ми е достатъчно”, добави актрисата.



Тази година Дженифър също се надява да разработи своята линия „Once Upon a Farm line“, с пускането на повече органични бебешки храни.



Тя представя и нов аромат – „Farmer Jen & the Giant Squash“, който ще бъде първият направен с продукти от фермата на семейството й в Локуст Гроув, Оклахома, където е израснала майка й Патриша и където чичо й Робърт и леля й Джанет живеят в момента.



Пред списание „Пийпъл“ актрисата обясни: “Винаги съм имала сътрудници за ароматите, но това беше първият път, когато казах:” Добре, мисля, че това трябва да е така. Много съм нервна. Просто се надявам да се хареса, така че да мога да го направя отново“.



