Още снимки: test Ансел Елгорт, Езра Милър, Little Nas X, Хари Стайлс и модата с грима при мъжете Сезонът на наградите започна, а с него - и всички нови тенденции, които засягат знаменитостите. Една от тях се оказа колкото забавна, толкова и изненадваща - гримът при мъжете. Обръщаме й внимание, след като забелязахме любимеца ни Ансел Елгорт (на заглавната снимка) със сребриста очна линия по време на наградите "Златен глобус".



Това ни напомни за Езра Милър, който повлече крак още преди месеци, когато се появяваше със силен грим на всяко светско събитие на което е поканен. Според гримьорите обаче Милър е по-скоро изключение.



Амбър Еймъс казва в интервю за Vogue: "Разликата в грима при жените и мъжете е, че мъжете все още искат да са по-дискретни с грима доколкото дискретно може да изглежда мъж с очна линия."



Little Nas X



