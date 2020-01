Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

08:00 Diema Sport: Волейбол: Нефтохимик - Хебър, мач от Суперлигата /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Нотингам Форест, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

08:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Интер - Барселона Шеста среща от груповата фаза

08:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Shenzhen Open, Шенджен - четвъртфинали (WTA International)

10:00 Nova Sport: Футбол: Мидълзбро - Тотнъм Хотспър, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Лудогорец, мач от efbet Лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Манчестър Юнайтед, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Дженоа - Сасуоло

12:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 27-и епизод /п/

12:00 BNT 3: Баскетбол: Балкан - Академик Бултекс 99, среща от Националната баскетболна лига

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Фулъм - Астън Вила, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

12:00 Max Sport 3: Серия А: Болоня - Фиорентина

12:05 Nova Sport: Футбол: Първи полуфинален мач за Карабао къп /п/

12:30 Film Plus: Тенис: Brisbane International, Бризбън (WTA Premier - повторение)

14:00 Nova Sport: Футбол: Милуол - Лутън Таун, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Мидълзбро - Тотнъм Хотспър, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

14:00 Max Sport 3: Серия А: Милан - Сампдория

14:00 Diema Sport: Баскетбол: Лос Анджелис Клипърс - Мемфис Гризлис, мач от НБА /п/

14:10 BNT 3: Волейбол: България - Холандия - среща от олимпийския квалификационен турнир /жени/

16:00 Diema Sport 2: "Българският волейбол през 2019-а", обзор /п/

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Химки - ЦСКА Москва, мач от ВТБ лига /п/

16:00 Max Sport 3: Серия А: Аталанта - Парма

16:50 BNT 3: Волейбол: България - Азербайджан - среща от олимпийския квалификационен турнир /жени/ пряко предаване от Апелдорн /Холандия/

17:00 Diema Sport 2: Обзор на кръга за Купата на Футболната асоциация (2019-20), 3-ти епизод /п/

17:00 Film Plus: Футбол: Гранада - Майорка (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Дунав, мач от efbet Лига /п/

18:00 Nova Sport: Футбол: Първи полуфинален мач за Карабао къп /п/

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - великите финали

19:00 Max Sport 3: Серия А: "Екстра Калчо"

19:00 Film Plus: Тенис: Shenzhen Open, Шенджен - четвъртфинал (WTA International - повторение)

19:00 BNT 3: Волейбол: Сърбия - България - среща от олимпийския квалификационен турнир /мъже/

19:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Левски, мач от efbet Лига /п/

19:30 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Каляри

20:00 Nova Sport: Обзор на кръга за Купата на Футболната асоциация (2019-20), 3-ти епизод /п/

21:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 23-ти епизод

21:00 BNT 3: Волейбол: Полуфинална среща от олимпийския квалификационен турнир /мъже/ пряко предаване от Берлин

21:30 Film Plus: Футбол: Виляреал - Реал /Сосиедад/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

21:30 Diema Sport: Футбол: Черно море - Етър, мач от efbet Лига /п/

21:30 Max Sport 3: Серия А: Лече - Удинезе

22:00 TV+: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Евертън, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

23:00 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Валенсия, мач от испанската баскетболна лига /п/

23:10 BNT 3: Волейбол: България - Азербайджан - среща от олимпийския квалификационен турнир /жени/

23:30 Film Plus: Тенис: Shenzhen Open, Шенджен - четвъртфинал (WTA International - повторение)

23:30 Max Sport 3: Серия А: СПАЛ - Верона 08:00 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете08:00 Diema Sport: Волейбол: Нефтохимик - Хебър, мач от Суперлигата /п/08:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Нотингам Форест, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/08:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Интер - Барселона Шеста среща от груповата фаза08:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Shenzhen Open, Шенджен - четвъртфинали (WTA International)10:00 Nova Sport: Футбол: Мидълзбро - Тотнъм Хотспър, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/10:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Лудогорец, мач от efbet Лига /п/10:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Манчестър Юнайтед, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/10:00 Max Sport 3: Серия А: Дженоа - Сасуоло12:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 27-и епизод /п/12:00 BNT 3: Баскетбол: Балкан - Академик Бултекс 99, среща от Националната баскетболна лига12:00 Diema Sport 2: Футбол: Фулъм - Астън Вила, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/12:00 Max Sport 3: Серия А: Болоня - Фиорентина12:05 Nova Sport: Футбол: Първи полуфинален мач за Карабао къп /п/12:30 Film Plus: Тенис: Brisbane International, Бризбън (WTA Premier - повторение)14:00 Nova Sport: Футбол: Милуол - Лутън Таун, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Diema Sport 2: Футбол: Мидълзбро - Тотнъм Хотспър, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/14:00 Max Sport 3: Серия А: Милан - Сампдория14:00 Diema Sport: Баскетбол: Лос Анджелис Клипърс - Мемфис Гризлис, мач от НБА /п/14:10 BNT 3: Волейбол: България - Холандия - среща от олимпийския квалификационен турнир /жени/16:00 Diema Sport 2: "Българският волейбол през 2019-а", обзор /п/16:00 Nova Sport: Баскетбол: Химки - ЦСКА Москва, мач от ВТБ лига /п/16:00 Max Sport 3: Серия А: Аталанта - Парма16:50 BNT 3: Волейбол: България - Азербайджан - среща от олимпийския квалификационен турнир /жени/ пряко предаване от Апелдорн /Холандия/17:00 Diema Sport 2: Обзор на кръга за Купата на Футболната асоциация (2019-20), 3-ти епизод /п/17:00 Film Plus: Футбол: Гранада - Майорка (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)17:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Дунав, мач от efbet Лига /п/18:00 Nova Sport: Футбол: Първи полуфинален мач за Карабао къп /п/18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - великите финали19:00 Max Sport 3: Серия А: "Екстра Калчо"19:00 Film Plus: Тенис: Shenzhen Open, Шенджен - четвъртфинал (WTA International - повторение)19:00 BNT 3: Волейбол: Сърбия - България - среща от олимпийския квалификационен турнир /мъже/19:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Левски, мач от efbet Лига /п/19:30 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Каляри20:00 Nova Sport: Обзор на кръга за Купата на Футболната асоциация (2019-20), 3-ти епизод /п/21:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 23-ти епизод21:00 BNT 3: Волейбол: Полуфинална среща от олимпийския квалификационен турнир /мъже/ пряко предаване от Берлин21:30 Film Plus: Футбол: Виляреал - Реал /Сосиедад/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)21:30 Diema Sport: Футбол: Черно море - Етър, мач от efbet Лига /п/21:30 Max Sport 3: Серия А: Лече - Удинезе22:00 TV+: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг22:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Евертън, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/23:00 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Валенсия, мач от испанската баскетболна лига /п/23:10 BNT 3: Волейбол: България - Азербайджан - среща от олимпийския квалификационен турнир /жени/23:30 Film Plus: Тенис: Shenzhen Open, Шенджен - четвъртфинал (WTA International - повторение)23:30 Max Sport 3: Серия А: СПАЛ - Верона Днес+ Запази и Сподели