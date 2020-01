Още снимки: test Експерти от IGTDS: Украинският Боинг е свален с ракета, Иран крие истината Украинският Боинг от полет PS752 на Международните авиолинии на Украйна вероятно е свален със стрелба от преносим зенитно-ракетен комплекс от вида "Игла" с попадение в единия от двигателите, смятат експерти от аналитичния център The Institute for Global Threats and Democracies Studies (IGTDS).



Изводът е направен въз основа на анализ на свързани с катастрофата радиолокационни данни, снимки и видеоматериали.



"Самолетът е изчезнал от радарите в 02:48 ч. според Координираното универсално време (времето по Гринуич - б.р.) след излитане от летище "Хомейни", на височина около 5700 фута. Радиолокационните данни от полета свидетелстват, че след излитането самолетът е набирал височина и не е имало признаци на понижаване." - гласи анализът на експертите, цитиран от агенция "Укринформ"



"Анализът на снимките показва, че лайнерът най-вероятно е бил свален от преносим зенитно-ракетен комплекс в района на летището. За това свидетелстват както пораженията върху двигателя, така и височината - типична за използването на преносим зенитно-ракетен комплекс." - подчертава експертите.



Те посочват, че на снимките от мястото на катастрофата се вижда, че върху крилата на самолета има поражения от шрапнели.



В анализа се отбелязва, че пораженията върху фюзелажа са аналогични на тези по самолета от полет МН17, свален над Източна Украйна с руска ракета, изстреляна от комплекс "Бук" през 2014 г.



"Разликата в мащабите на пораженията се обяснява с различните боеприпаси. В случая с MH17 е използван зенитно-ракетен комплекс "Бук". В Техеран самолетът е бил поразен от преносим зенитно-ракетен комплекс от вида "Игла" с бойна глава с висока взривна способност." - поясняват експертите.



Посочва се още, че точно такива поражения е имало по военно-транспортния самолет Ан-26 на украинските ВВС, свален с помощта на преносим зенитно-ракетен комплекс над Донбас на 2 юли 2014 г. На снимките с останките от единия двигател на самолета от полет PS752 също се виждат поражения, "които не може да бъдат нанесени от пожар или физически сблъсък със земята".



Експертите от аналитичния център обръщат внимание и на това, че на видеокадри с падащия лайнер на украинските авиолинии се вижда, че той гори: "На самолета е имало огън още по време на полета. Това противоречи на изявленията на Иран, че екипажът не е свързвал с диспечерите и не е съобщавал за технически проблеми. Наред с това Иран не съобщава о SOS-сигнали от страна на екипажа на самолета."



Боингът е паднал на 28 км от края на пистата, на място с координати 35.501609, 50.925865. Съдейки по видеото, от момента в който е започнал записът, той е прелетял между 5 и 7 километра преди сблъсъка със земята. Т. е. екипажът, съставен от опитни пилоти, е "имал достатъчна време, за да съобщи за огъня в двигателя и за извънредната ситуация".



Освен това, самолетите Боинг 737 са оборудвани със система за погасяване на пожар в двигателите и индикатори за наднормено покачване на температурата в двигателите. "Затова екипажът е имал възможност в случай на пожар да включи системата за пожарогасене (ако тя не се е задействала автоматично), както и да съобщи на управлението на въздушното движение, че има инцидент." - допълват анализаторите.



Експертите от IGTDS са убедени, че Техеран "укрива информация за причините за катастрофа и за сигналите за помощ от страна на екипажа до службата за контрол на въздушното движение".



