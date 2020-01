Още снимки: test Световната банка и GTC подписаха за наем на 4 000 кв. м в "Младост" Световната банка е подписала споразумение за наем в изграждащата се в момента сграда Advance Business Center II в София. Офис зданието е дело на полската компания GTC, която придоби Mall of Sofia през лятото на 2018 г.



От българския офис на Световната банка посочиха пред Money.bg, че засега не могат да съобщят какви екипи ще се помещават в новата сграда. През лятото на миналата година институцията отвори в София Тех Парк свой център за споделени услуги, в който в дългосрочен план се очаква да бъдат наети 300 специалиста.



GTC откри официално първата сграда - Advance Business Center I - през ноември 2019 г. Бизнес комплексът се намира в "Бизнес Парк София". Проектът предвижда изграждането на две бизнес сгради - клас А офис пространства, разгърнати на над 33 500 хил. кв. м площ. Инвестицията е в размер на €60 милиона, а парцелът бе закупен за €1,6 милиона. Първата сграда е с обща площ 28 850 кв.м, от които надземно РЗП - 16 000 кв.м, включва 9 етажа гъвкави офисни пространства, обслужващ партерен етаж, 3 подземни нива с 284 паркоместа. В сградите е предвидено да работят 5 000 служители.



Наемателите на първата сграда от комплекса Advance Business Center са световният доставчик на аутсорсинг услуги Concentrix, който заема 74% от офисите, както и Modis - глобален лидер в предоставянето на професионални IT, инженерни и здравни решения. В сградата присъстват Costa Café, Lilly Drogerie, Kete, Pizza Lab, Skaptobuger.



Втората сграда ще е с надземно РЗП 17 500 кв.м и вече e отдадена под наем на 55%. Тя ще се състои от 10 офисни етажа, партер с търговски обекти, 3 подземни парконива и ще бъде завършена през декември 2020.



