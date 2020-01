Още снимки: test Samsung изненада с по-добри от очакваните резултати Samsung Electronics Co. изненада пазарите с по-добри от очакваните резултати, след като цените на чиповете памет започнаха най-накрая да се покачват, пише Bloomberg.Най-големият производител на чипове памет в света отчете 34% спад на оперативната печалба до 7,1 трилиона вона ($6,1 милиарда) през трите месеца до края на декември, гласят публикуваните предварителни резултати. Очакванията на анализаторите бяха за 6,49 трилиона вона.



Акциите на компанията се покачиха с 1,4%.



Цените на чиповете - най-важния продукт за печалбата на Samsung - дават знак, че ще избягат от дъното, благодарение отчасти и на намаляване на напрежението между САЩ и Китай и по-високи поръчки. Търсенето на DRAM чипове, използвани в смартфони и сървъри, ще продължи да се покачва.



Уолстрийт предвижда възстановяване на търсенето на полупроводници, което намаля през 2019 г. заради спада в продажби на телефони и по-бавна експанзия на облачните технологии. И очаква пазарът за компютърни и смартфон компоненти да се завърне към растеж през второто полугодие на 2020 г. Миналия месец Micron Technology Inc. заяви, че най-лошото за индустрията вече е преминало.



Продажбите на Samsung за четвъртото тримесечие достигат 59 трилиона вона, малко под прогнозите за 60,9 трилиона. По-подробни резултати се очакват по-късно този месец.



През 2019 г. акциите на Samsung се покачиха с 44% заради очакванията за по-добра 2020 г.Очаква се южнокорейският гигант да отчете по-слаби доставки на смартфони през тримесечието, но средната цена да се увеличи, благодарение на Galaxy Fold.



