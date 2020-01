Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Волейбол: Левски - Нефтохимик, мач от Суперлигата /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Питърбъро Юнайтед, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

08:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Аякс - Валенсия Шеста среща от груповата фаза

09:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Brisbane International, Бризбън (WTA Premier)

09:30 Film Plus: Футбол: Хетафе - Реал /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

10:00 Nova Sport: Футбол: Лестър Сити - Уигън Атлетик, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Славия, мач от efbet Лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Хъдърсфилд Таун, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: СПАЛ - Верона

11:30 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

12:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Черно море, мач от efbet Лига /п/

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Лийдс Юнайтед, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

12:00 Max Sport 3: Серия А: Бреша - Лацио

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Химки - ЦСКА Москва, мач от ВТБ лига /п/

12:30 BNT 3: Волейбол: България - Холандия - среща от олимпийския квалификационен турнир /мъже/

12:30 Film Plus: Тенис: Brisbane International, Бризбън (WTA Premier - повторение)

14:00 Nova Sport: Футбол: Уикъмб Уондърърс - Ипсуич Таун, мач от английската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Джилингам - Уест Хям Юнайтед, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

14:00 Max Sport 3: Серия А: Болоня - Фиорентина

14:00 Diema Sport: Баскетбол: Лос Анджелис Клипърс - Ню Йорк Никс, мач от НБА /п/

15:20 BNT 3: Волейбол: Сърбия - България - среща от олимпийския квалификационен турнир /мъже/ пряко предаване от Берлин

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Валенсия, мач от испанската баскетболна лига /п/

16:00 Ring.BG: Звездите на футбола

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Порт Вейл, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

16:00 Max Sport 3: Серия А: Лече - Удинезе

17:00 Film Plus: Футбол: Валенсия - Ейбар (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:00 Diema Sport: "Българският футбол през 2019-а", разширен обзор /п/

18:00 Nova Sport: Футбол: Първи полуфинален мач за Карабао къп /п/

18:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Евертън, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

18:00 Max Sport 3: Серия А: Аталанта - Парма

18:50 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Елина Свитолина (WTA Finals Shenzhen, Шънджън; WTA World Tour Finals - финал, повторение)

20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 27-и епизод

20:00 Diema Sport 2: "Българският волейбол през 2019-а", обзор /п/

20:00 Max Sport 3: Серия А: Наполи - Интер

20:20 BNT 3: Волейбол: България - Холандия - среща от олимпийския квалификационен турнир /жени/ пряко предаване от Апелдорн /Холандия/

20:30 7/8 TV: ВЕЧЕРТА НА КУ-КУ БЕНД - забавно музикално предаване с водещ Камен Воденичаров. Основна роля имат музикантите от най-обичаната съвременна българска група "Ку-Ку Бенд". Във всяко едно издание се предста...

20:30 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

21:30 Film Plus: Футбол: Атлетико /М/ - Леванте (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

21:30 Diema Sport: Баскетбол: Лос Анджелис Клипърс - Мемфис Гризлис, мач от НБА /п/

21:45 Diema Sport 2: Футбол: Първи полуфинален мач за Карабао къп, директно

22:00 TV+: Футбол: Хетафе - Реал /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 Max Sport 3: Серия А: Рома - Торино

22:30 BNT 3: Волейбол: Сърбия - България - среща от олимпийския квалификационен турнир /мъже/

23:00 Nova Sport: Баскетбол: Бургос - Барселона, мач от испанската баскетболна лига /п/

