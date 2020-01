Още снимки: test Американският бизнес и потребители плащат за войната на Тръмп с Китай Американският бизнес и потребители, а не Китай, плащат търговската война на президента Доналд Тръмп, показва нов доклад на Националното бюро по икономически изследвания, подготвен от икономиста от Федералния резерв Мари Амити, цитиран от The New York Times.



Изследвайки данните до октомври месец 2019 г., Амити и останалите автори доказват, че американците продължават да плащат за налозите - които през миналата година се увеличиха значително. Докладът сочи, че "приблизително 100%" от вносните мита падат върху американските потребители.



В същото време Съединените американски щати и Китай постигнаха примирие и се очаква да подпишат първоначална сделка този месец. Мита върху внос на стойност $360 милиарда от Китай обаче остават в сила. Налозите, които могат да достигнат и до 25%, накараха някои компании да напуснат Поднебесната империя и да преместят производството си в страни като Виетнам и Мексико. Обещаното завръщане в Щатите обаче така и не се материализира.



Макар че за повечето запознати откритията в доклада не са новина, президентът Тръмп и поддръжниците му продължават да твърдят, че тежестта от митата пада само върху Китай. Изследването, което проучва митническите данни, показа, че налозите имат минимален ефект върху Поднебесната империя.



