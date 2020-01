Още снимки: test SpaceX изведе в космоса 60 микроспътника на Starlink От Компанията SpaceX съобщиха за извеждане в космоса на 60 микроспътника на Starlink, които са пуснати по-рано от ракета-носител Falcon 9. Съответстващото заявление бе публикувано на страницата на компанията в Twitter.



"Успешното извеждане на 60 спътника Starlink е потвърдено", се казва в съобщението.



Falcon 9 стартира в понеделник в 21:19 часа от Източното крайбрежие на САЩ (04:19 българско време) от пусковия комплекс SLC 40 на базата на ВВС САЩ в Канаверал във Флорида.



Спътници, предназначени за обезпечаване на високоскоростния достъп в интернет, ще бъдат разположени на височина 290 км.



Първата степен на ракетата-носител, която по-рано три пъти бе използвана при пускането на компанията SpaceX, за половин минута бе поставена на платформата Of Course I Still Love You, която е в Атлантическия океан.



Мрежата Starlink е предназначена да осигури достъпа в интернет на потребителите от цялата планета за сметка на разпръснатите в околоземна орбита множество малки апарати (с тегло до 500 кг).



Тази система е свързана цялостно, включително и с труднодостъпните и слабонаселени райони. Тя ще осигури широкополюсен достъп в интернет със скорост 1 Гб/с, която съответства на стандарт от 5G.



В началния етап SpaceX планира да осигури високоскоростен достъп в интернет за жителите на южната част на САЩ до края на 2020 г. По оценка на компанията, пускането в орбита на общо 11 000 спътника и извеждането им в експлоатация ще струва $10 млрд. През месец май 2019 г. в космоса са изведени първите 60 спътника, през ноември в орбита бе доставена втората група апарати Starlink.



Създадената група от множество малки спътника (около 2 хил.) за осигуряване на глобален широкополюсен достъп в интернет влиза в плановете на британската компания OneWeb.



