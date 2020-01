Още снимки: test Крисчън Бейл, Thor: Love and Thunder и ще видим ли актьора във филма за Тор Крисчън Бейл е от актьорите, на които бихме дали Оскар на мига, без да се замисляме. Голяма част от ролите му са просто феноменални, а тази в "Пълно ускорение" е прекрасен пример за това.



Помним обаче, че Бейл беше част и от света на супергероите на DC, изигравайки Батман в трилогията на Кристофър Нолан.



Според Collider, актьорът е в процес на преговори за завръщане към супергеройските работи. Този път обаче със сигурност няма да бъде Батман, защото води разговори с Marvel.



Очаква се Крисчън Бейл да вземе участие в подготвяния трети филм за Тор - Thor: Love and Thunder. На този етап не е сигурно дали ще се стигне до сделка между актьора и студиото, както и не се знае за каква роля става въпрос.



Към момента знаем, че Крис Хемсуърт, Теса Томпсън и Натали Портман със сигурност ще участват в Thor: Love and Thunder, като се очаква Портман да вземе чука от Тор. Тайка Уйатити ще режисира и в момента пише сценария.



Когато го завърши, което се очаква да се случи към края на година, трябва да започнат и снимките. Премиерата е насрочена за 5 ноември 2021 г. /lifestyle.bg