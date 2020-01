Още снимки: test Марк Зукърбърг, Costco и от къде пазарува милиардерът Марк Зукърбърг е един от най-богатите хора в света. Въпреки това основателят и изпълнителен директор на Facebook пазарува в Costco. Това е най-голямата в света по продажби верига магазини от вида "склад за търговия на дребно".



TMZ публикува снимка на 35-годишния технологичен титан, който спокойно и без да бърза пазарува в Costco със съпругата си Присила Чан. С колкото и много пари да разполага Зукърбърг, очевидно не обича винаги да се харчосва излишно.



На снимката, която сайтът е качил в профила си във Facebook виждаме как Зукърбърг съсредоточено разглежда няколко различни телевизора, които по всяка вероятност са изгодна сделка.



Въпреки че сега пазарува в Costco (верига магазини е известна с евтините си стоки), основателят на Facebook, който в момента тазполага с 77.6 милиарда долара (според Forbes), не винаги е така пестелив. Например през 2015 г. той плати 100 милиона долара за имот с площ от около три хиляди декара в Кауай, Хавай.



Милиардерът все пак си остава един е най-големите фенове на Costco. Той обаче не е единствената известна личност, която цени веригата магазини.



Крис Дженър, майката на риалити знаменитостите Ким Кардашиян и Кайли Дженър, каза пред The New York Times през 2015 г., че отиването в Costco ? действа успокояващо и забавно, почти като да си направи масаж, пише CNBS.



