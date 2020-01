Още снимки: test Австралия, пожарите, реакциите на звездите и какво можем да направим, за да помогнем Откакто Австралия е в пламъци, много се изписа по темата. Добре ни е известно, че определени части на континента са горяли през годините. Разликата днес е, че сегашните мащаби на пожарите унищожават огромни площи всяка една минута.



Австралия е изправена пред безпрецедентна национална криза, тъй като пожарите се разрастват в цялата страна. От септември около 20 души са загинали и 28 се смятат за изчезнали, а над 1500 домове са разрушени. Смята се, че загиналите животни в пожарите до момента са над половин милиард.



Според изследване на НАСА, вследствие на сегашните горски пожари в Австралия в атмосферата са изхвърлени над 250 милиона тона въглероден диоксид - близо половината от количеството, което обикновено се изхвърля в цяла Австралия за година.



Облаците пепел се разпростират до отдалечената на 2000 километра Нова Зеландия. Цените на хранителните продукти се покачват. Застрашена е реколтата на австралийските лозари. Димът от пожарите нанася поражения и на земеделските култури и фермерите се притесняват за своите животни. В цели градове и села поминъкът на хората е застрашен.



Ситуацията е повече от мрачна, а астралийците са изтощени и разочаровани от липсата на ясно ръководство и решение с проблема. Обезкуражени от нарастващата криза, те се насочват към социалните медии и молят за помощ.



Малко след като започнаха да се разпространяват новините за пожарите, много известни личности побързаха да изразят в социалните мрежи ангажираността си към бедствието, което касае не само Австралия, но и цялото човечество.



И докато повечето от тях просто използваха известността си и огромното влияние, което имат над феновете, като ги помолиха да дарят средства за спасяването на страната, някои от звездите не се поколебаха и за миг, за да направят сами дарения на огромни суми.



Типичен пример за това са Никол Кидман и Пинк, които дариха по 500 хиляди долара на Австралия за овладяването на пожарите, както и австралийската тенисиската Ашли Барти, която дари 250 хиляди долара.



Тъй като усилията за набиране на средства нарастват в отговор на кризата, астралийският комик Селест Барбър също се включи като направи кампания за дарения. Тя вече е събрала над 28 млн. долара, с които ще помогне на пожарната служба на Нов Южен Уелс да се бори с опустошителните пожари в държавата.



Редица организации и доброволчески служби помагат в усилията за борба с пожарите и възстановяването на засегнатите общности. Ако искаме наистина да помогнем, можем да го направим по няколко начина.



Директно към противопожарните служби:



Като направим дарение на NSW Rural Fire Service в подкрепа на усилията за борба с пожарите в Нов Южен Уелс.

Като направим дарение на Country Fire Authority.

Като направим дарение към The Country Fire Service.

За да помогнем на огнеборците в щата Куинсланд, можем да дарим на Rural Fire Brigades Association.

Още организации:



Австралийският фонд за подпомагане и възстановяване при бедствия към Червения кръст помага за подкрепа на центрове за евакуация и програми за възстановяване на засегнатите общности.

Страницата GoFundMе е създадена като фонд за подпомагане на различни общости при кризи.

The Victorian Bushfire Appeal е мястото, където държавният премиер Даниел Андрюс насърчава да се правят дарения. Организацията директно предоставя средства на засегнатите от пожарите.

Foodbank приема дарения, за да помогне на хората с храна и неща от първа необходимост по време на криза.

Givit е организация с нестопанска цел, която се грижи за нуждаещите се, като дава възможност за дарение на средства и други стоки.

The St Vincent de Paul помага на хората на място като им осигурява храна, дрехи и емоционална подкрепа.

Ще бъде необходима и по-дългосрочна подкрепа за общности, засегнати от пожарите, след като бъдат овладени. За тази цел помага Фондацията за обновяване на селските райони и региона. Можем да дарим на FRRR тук.

The Salvation Army има страница за дарения при бедствия, създадена за предоставяне на подкрепа на местните общности, засегнати от пламъци.

Помощ за животните:

The RSPCA защитава домашни любимци, добитък и диви животни, засегнати от пожарите, като помага за евакуирането на животни от зоните на бедствия.

The World Wildlife Fund приема дарения за подпомагане на дейностите по опазване на животните, по-специално на коалите. Парите могат да помогнат за осигуряване на спешна помощ по време на огньовете.

Зоологическите градини в щата Виктория създадоха фонд за спешна помощ на дивата природа.

Болницата за коали The Port Macquarie вече е събрала над два милиона долара, за да помогне за търсенето и защитата на коалите в региона.

The Kangaroo Island Wildlife Park бе силно засегнат от пожарите в Южна Австралия. Той се нуждае от дарения за подпомагане на разходите за ветеринар и други нужди.

