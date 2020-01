Още снимки: test Хоакин Финикс, Рене Зелуегър и филмът “1917” са големите победители на “Златен глобус” В Холивуд приключи 77-мата церемония по връчването на наградите „Златен глобус“. Звезди, облечени в модни рокли и екстравагантни бижута, преминаха по червения килим под яркото калифорнийско небе в луксозния хотел Бевърли Хилс, където се провежда церемонията, обилно полята с шампанско.



“Хайде да излезем с гръм, нека да се посмеем за ваша сметка, нали?” пошегува се Джървейс, който каза, че е водещ на наградите за последен път.



Победата на „Златните глобуси“ ще осигури ключово място за Оскарите, които ще бъдат раздадени след малко повече от месец.



Ето и носителите на отличията:



КИНО:



Най-добър драматичен филм: „1917“



Най-добър комедиен или музикален филм: „Once upon a time… in Hollywood”



Най-добър актьор в драматичен филм: Хоакин Финикс, „Жокера



Най-добра актриса в драматичен филм: Рене Зелуегър, „Джуди“



Най-добър актьор в мюзикъл или комедия: Тейрън Еджъртън ,“Rocketman”.



Най-добра актриса в мюзикъл или комедия: Аукуафина ,“The Farewell”.



Най-добър актьор във второстепенна роля: Брад Пит, „Once upon a time… in Hollywood”



Най-добра актриса във второстепенна роля: Лора Дърн, „Marriage Story”



Най-добър режисьор: Сам Мендес, „1917“



Най-добър сценарий: Кунтин Тарантино, „Once upon a time… in Hollywood”



Най-добър чуждестранен филм: „Parasite”



Най-добър анимационен филм: „Missing Link”



ТЕЛЕВИЗИЯ



Най-добър драматичен сериал: “Succession”



Най-добра актриса в драматичен сериал: Оливия Колман , “The Crown”



Най-добър актьор в драматичен сериал: Брайън Кокс, “Succession”



Най-добър комедиен сериал: “Fleabag”



Най-добър актьор в комедиен или музикален сериал: Рами Юсеф, “Ramy”



Най-добра актриса в комедиен или музикален сериал: Фийби Уолър-Бридж, “Fleabag”



Най-добър мини сериал: „Чернобил“



Най-добър актьор в мини телевизионен сериал: Ръсел Кроу, “The Loudest Voice”



Най-добра актриса в мини телевизионен сериал: Мишел Уилямс, “Fosse/Verdon”



Най-добър актьор в поддържаща роля в мини телевизионен сериал: Стелан Скарсгорд, „Чернобил“



Най-добра актриса в поддържаща роля в мини телевизионен сериал: Патриша Аркет, "The Act"