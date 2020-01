Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Волейбол: Добруджа - Хебър, мач от Суперлигата /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Дарби Каунти, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

08:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Челси - Лил Шеста среща от груповата фаза

09:00 Film Plus: Футбол: Хетафе - Реал /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:00 BNT 3: Световно клубно първенство по футбол: Ливърпул - Фламенго, финал

10:00 Nova Sport: Футбол: Бирмингам Сити - Блекбърн Роувърс, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Берое, мач от efbet Лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Мидълзбро - Тотнъм Хотспър, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Рома - Торино

11:00 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Каролина Плишкова (WTA Finals Shenzhen, Шънджън; WTA World Tour Finals - I полуфинал, повторение)

11:15 BNT 3: Баскетбол: Балкан - Академик Бултекс 99, среща от Националната баскетболна лига

12:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Пирин, мач от Втора професионална лига /п/

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Нотингам Форест, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Бургос - Барселона, мач от испанската баскетболна лига /п/

13:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

13:15 Film Plus: Тенис: Белинда Бенчич - Елина Свитолина (WTA Finals Shenzhen, Шънджън; WTA World Tour Finals - II полуфинал, повторение)

14:00 Max Sport 3: Серия А: Болоня - Фиорентина

14:00 Nova Sport: Футбол: Уест Бромич Албиън - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Diema Sport: Баскетбол: Химки - ЦСКА Москва, мач от ВТБ лига, директно

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Шефилд Юнайтед - Файлд, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

15:00 BNT 3: Волейбол: Холандия - Сърбия - среща от олимпийския квалификационен турнир /мъже/ пряко предаване от Берлин

15:15 Film Plus: Тенис: Тимеа Бабош/Кристина Младенович - Саманта Стосър/Шуай Джан (WTA Finals Shenzhen, Шънджън; WTA World Tour Finals - II полуфинал, повторение)

15:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Енисей - УНИКС, мач от ВТБ лига /п/

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Евертън, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

16:00 Max Sport 2: Серия А: Милан - Сампдория

16:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Каляри

17:00 BNT 3: Лига Европа - обзор на груповата фаза магазинно предаване

17:00 Film Plus: Футбол: Валядолид - Леганес (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Етър, мач от efbet Лига /п/

17:50 BNT 3: Волейбол: България - Франция - среща от олимпийския квалификационен турнир /мъже/ пряко предаване от Берлин

18:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

18:00 Diema Sport 2: Футбол: Джилингам - Уест Хям Юнайтед, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

18:30 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване

19:00 Nova Sport: Студио "Баскетбол", директно

19:00 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

19:00 Diema Sport: Футбол: Арда - Ботев Пловдив, мач от efbet Лига /п/

19:00 Max Sport 3: Серия А: Лече - Удинезе

19:30 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Валенсия, мач от испанската баскетболна лига, директно

20:00 Diema Sport 2: Обзор на кръга за Купата на Футболната асоциация (2019-20), 3-ти епизод

21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

21:00 Diema Sport 2: Студио "Купа на Футболната асоциация", директно

21:15 Nova Sport: Студио "Баскетбол", директно

21:15 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:30 Ring.BG: Звездите на футбола

21:30 Film Plus: Футбол: Еспаньол - Барселона (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

21:30 Diema Sport: Баскетбол: Маями Хийт - Портланд Трейл Блейзърс, мач от НБА /п/

21:45 Nova Sport: Баскетбол: Химки - ЦСКА Москва, мач от ВТБ лига /п/

21:45 Max Sport 3: Серия А: Наполи - Интер

21:55 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Лийдс Юнайтед, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация, директно

22:00 TV+: Футбол: Атлетико /М/ - Леванте (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

23:25 BNT 3: Волейбол: България - Франция - среща от олимпийския квалификационен турнир /мъже/

23:30 Nova Sport: Футбол: Суонси Сити - Чарлтън Атлетик, мач от Чемпиъншип /п/

23:30 Film Plus: Тенис: Онс Джабер - Ребека Петерсон (Tianjin Open, Тианцин; WTA International - I полуфинал, повторение)

23:45 Max Sport 3: Студио "Футбол"

Днес+ Запази и Сподели