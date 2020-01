Още снимки: test Приложенията за телефони, които струват по над $1 000 Много от премиум приложенията за мобилни телефони могат да се купят за 1.99, 2.99 или 5.99 долара. Някои от тях струват 19.99 долара, които много потребители не биха платили за подобни услуги. Ако това обаче ви се струва много, може би ще се изненадате, че има такива, чиято цена стига до над 1000 долара. Още по-учудващо е, че има хора, които купуват тези приложения, дори когато стойността им е в пъти преувеличена в сравнение с тяхната полезност.



До 400 долара може да стигне цената на приложение във виртуалния магазин на Android - Google Play, докато тези за Apple устройствата могат да достигнат 1399.99 долара. Освен това приходите, които създателят на някое от тях може да спечели могат да бъдат много високи, ако е предвиден периодичен абонамент или се включват вътрешни покупки, пишат от LatinAmerican Post.



Така или иначе, ние сме свикнали, че повечето приложения не са просто евтини, а безплатни. Но не при всички е така. Тук са представени няколко от най-скъпите приложения, за които вероятно ще констатирате, че никога няма да ви потрябват. Вероятно това е и причината, поради която част от тях вече не съществуват.



Super Color Runner: $200



В Google Play има десетки, ако не и стотици игри, в които целта е да тичате по безкраен път и да избягвате препятствия. В Super Color Runner има 2 отличаващи неща - "Вместо да се спускате по безкраен път в тази игра, трябва да заредите четири пътеки с енергия." Целта е да останете живи, като съберете достатъчно "енергийни топчета", за да запазите батериите си. Втората разлика е, че е много по-скъпа от другите подобни на нея, които често са безплатни. Преди време дизайнерът е написал, че планира да направи промени в близкото бъдеще, но последната актуализация е през 2012 г., пишат от TopTenz.



The Most Expensive App(s): $400



Това приложение се гордее с факта, че не е нищо повече от загуба на пари. Както някои биха казали, то ще ви позволи да покажете социалния си статус. Приложението не прави нищо друго, освен да ви покаже съобщение, с което ви поздравява за изтеглянето и ви "потупва" по гърба, че сте богати, казвайки, че го заслужавате.



DDS GP Yes!: $499.99



Това iOS приложение позволява на зъболекаря да показва на пациентите различни процедури и какви ще бъдат резултатите след тях. То съдържа около 80 минути уроци, които обясняват условията и плановете за лечение, като препоръчва методи, които да помагат на пациентите да взимат по-добри решения относно проблемите със зъбите си. Според създателите на приложението, то се използва в хиляди дентални клиники.



I Am Rich: $999.99



Това е първото приложение, което е предназначено да бъде "символ на статуса ви", разработено от Армин Хайнрих. То е за първото поколение iPhone и влиза в продажба на 5 август 2008 г. за 999.99 долара, което е било най-високата цена за приложение. Прeдставлявало е обикновен софтуер, чрез който на екрана ви излиза "светещ червен скъпоценен камък и икона, която при натискане показва текст, който гласи, че сте богати." Според данни на InsaneLab то е било свалено от 8 души преди да бъде премахнато от Apple. Един от тях твърди, че е смятал, че това е някаква шега, но теглейки го, разбира, че е таксуван с 999.99 долара, след което пише негативна рецензия. На следващата година Хайнрих създава I Am Rich LE на цена от 9,99 долара. То вече е с повече функции в сравнение с оригинала, като разполага и с калкулатор.



QSFFStats: $999.99



Това е приложение за iOS, чиято цел е била хората да могат да проследяват статистики за флаг футбола, който е версия на американския футбол. То не е актуализирано от години и в момента не е достъпно.



iVIP Black: $1399.99



Toва е приложението за милионери - буквално. Може да получите достъп до услугите налични в него само ако докажете, че разполагате с нетно богатство от поне 1,28 млн. долара. То ви предоставя оферти за неща като частни самолети и специални събития. Добрата новина за Android потребителите е, че могат да го свалят безплатно, но пак трябва да докажат, че са милионери, като след това имат абонаментна такса.



Abu Moo: $400 - $2400



