Metallica и 10 от най-печелившите албума на бандата през годините

Metallica - една от най-емблематични метъл групи в света, е създадена през 1981 г. През 1983 г. излиза Kill Em All - първият им албум. Принципно той е трябвало да се казва Metal Up Your Ass, но студиото е отказало да го пусне в продажба с подобно име, и то за дебютираща банда.



Докато членовете на групата обсъждали ситуацията, разгневеният басист Клиф Бъртън промърморил ядосано "We should kill 'em all, man..." ("Човече, трябва да ги избием всичките..."). И така се родило новото име на албума.



36 години по-късно, бандата има над 20 албума (студийни, концертни, кратки и т.н.) и се радва на страхотен успех. Да видим обаче кои са 10-те най-продавани албума на Metallica и колко е спечелила групата от тях според The Richest.



10. Hardwired... to Self-Destruct (2016 г.) - 3.14 милиона долара



9. St. Anger (2003 г. ) - 5.05 милиона долара



8. Death Magnetic (2008 г.) - 5.33 милиона долара



7. Kill 'Em All (1983 г.) - 8.51 милиона долара



6. Reloaded (1997 г. ) - 8.94 милиона долара



5. Load (1996 г. ) - 11.49 милиона долара



4. Ride the Lightning (1984 г.) - 11.74 милиона долара



3. Master of Puppets (1986 г.) - 13.98 милиона долара



2. ...And Justice for All (1988 г.) - 15.84 милиона долара



1. Metallica - The Black Album (1991 г.) - 30.79 милиона долара



