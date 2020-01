Още снимки: test Опра Уинфри отглежда авокадо Американската телевизионна водеща и медиен магнат Опра Уинфри отглежда свои собствени дървета авокадо и си носи навсякъде с нея от тях.



Причина за това е, че когато пътува, забелязала, че хотелите продават авокадото твърде скъпо.



65-годишната Уинфри, когато стартира турнето си “Oprah’s 2020 Vision: Your Life on Focus Tour”, твърди, че няма никакви по-специални изисквания към хотелите, в които отсяда. Дори се опитва да избегне някои от техните скъпи услуги, като си носи свое авокадо.



Звезддата има само едно-единствено изискване, и това е да има свежи портокали и банани в стаята си.



