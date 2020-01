Още снимки: test Брадли Купър на 45 Днес, 5 януари, рожден ден празнува американският актьор Брадли Купър.



Брадли Чарлс Купър е цялото му име.

Филаделфия, Пенсилвания - там е роден.

Ирландски и италиански корени има Брадли Купър.

Водещ на предаване за пътешествия е бил преди да стане актьор.

Френски език говори отлично, тъй като го е учил няколко години.

"Наричана още" е сериалът, който го прави известен.



Three Days of Rain е името на спектакъла с участието на Джулия Робъртс, с който дебютира на Бродуей през 2006 г.

"Последният ергенски запой", "Високо напрежение", "Наръчник на оптимиста", "Той не си пада по теб", "Роди се звезда" са някои от най-известните филми с негово участие.

"Наръчник на оптимиста" му е един от любимите.

7 са номинациите му за Оскар.

1 награда Грами има за песента "Shallow" от филма "Роди се звезда".

"Роди се звезда" е и първият му режисьорски дебют.



"Нюйоркски истории" и "Тържеството" са два от любимите му филми.

29-годишен е, когато спира да пие алкохол, защото смята, че не му се отразява добре.

Брайън Клугман е един от най-добрите му приятели от детството.

Джим Кери и Кен Дженг са едни от най-добрите му настоящи приятели.

Дженифър Еспозито е първата му съпруга, за която е женен от 2006 г. до 2007 г.

Рене Зелеуегър и Зоуи Салдана са някои от имената на жени, с които е имал връзка.



Лейди Гага е екранната му половинка от филма "Роди се звезда", за която се говореше, че има връзка с актьора. Оказаха се поредните слухове.

Ирина Шейк е втората му съпруга, с която се раздели през 2019 г.

1 дете има актьорът - от Ирина Шейк.

Дезодорант не използва - това пък призна наскоро.

Да дъвче тютюн му е било навик, от който се е отказал, като го е заменил с дъвкането на клечки за зъби.

Футбол и голф обича да играе.

60 милиона долара - на толкова е оценено нетното му състояние. Днес, 5 януари, рожден ден празнува американският актьор Брадли Купър.Брадли Чарлс Купър е цялото му име.Филаделфия, Пенсилвания - там е роден.Ирландски и италиански корени има Брадли Купър.Водещ на предаване за пътешествия е бил преди да стане актьор.Френски език говори отлично, тъй като го е учил няколко години."Наричана още" е сериалът, който го прави известен.Three Days of Rain е името на спектакъла с участието на Джулия Робъртс, с който дебютира на Бродуей през 2006 г."Последният ергенски запой", "Високо напрежение", "Наръчник на оптимиста", "Той не си пада по теб", "Роди се звезда" са някои от най-известните филми с негово участие."Наръчник на оптимиста" му е един от любимите.7 са номинациите му за Оскар.1 награда Грами има за песента "Shallow" от филма "Роди се звезда"."Роди се звезда" е и първият му режисьорски дебют."Нюйоркски истории" и "Тържеството" са два от любимите му филми.29-годишен е, когато спира да пие алкохол, защото смята, че не му се отразява добре.Брайън Клугман е един от най-добрите му приятели от детството.Джим Кери и Кен Дженг са едни от най-добрите му настоящи приятели.Дженифър Еспозито е първата му съпруга, за която е женен от 2006 г. до 2007 г.Рене Зелеуегър и Зоуи Салдана са някои от имената на жени, с които е имал връзка.Лейди Гага е екранната му половинка от филма "Роди се звезда", за която се говореше, че има връзка с актьора. Оказаха се поредните слухове.Ирина Шейк е втората му съпруга, с която се раздели през 2019 г.1 дете има актьорът - от Ирина Шейк.Дезодорант не използва - това пък призна наскоро.Да дъвче тютюн му е било навик, от който се е отказал, като го е заменил с дъвкането на клечки за зъби.Футбол и голф обича да играе.60 милиона долара - на толкова е оценено нетното му състояние. /lifestyle.bg Днес+ Запази и Сподели