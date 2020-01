Още снимки: test Присила Чан, Марк Зукърбърг и три факта около връзката им, които не знаехме През май 2012 г. Марк Зукърбърг и Присила Чан сключиха брак. Двамата запечатаха любовта си в задния двор на дома си в присъствието на най-близките си хора.



През годините влиятелната двойка често попадаше под прожекторите на медиите, но не със скандали, а с предимно позитивни заглавия.



Никога обаче не се бяхме задълбавали в това как са се срещнали двамата, как изглежда връзката им и най-вече какво пише в предбрачното им споразумение за милиарди.



Среща пред тоалетните



Наскоро Присила разказа пред The New Yorker, че запознанството й с Марк се е случило не къде да е, а пред тоалетните по време на студентско парти, където двамата са чакали реда си.



Присила е била впечатлена от очилата на Зукърбърг, които са били във форма на бирени халби и са имали надпис с компютърен код, който само "зубър-програмист" би разбрал.



Коментарът й по техен адрес се сторил доста забавен за основателя на Facebook и така се стигнало до уговорка за среща.



Бизнесът продължава и в родилното



Не би било нелепо да предположим, че в семейства със статута на Зукърбърг-Чан бизнесът и деловите задължения никога не стихват. Дори в родилното.



Пред Medium съпругата на Зук разкрива, че мъжът й нервно е обикалял около нея, докато тя е раждала първото им дете, и е сверявал с нея последна чернова на официален документ за стартирането на благотворителната им фондация.



Предбрачно споразумение за време заедно



Съвсем разбираемо повечето звездни двойки предпочитат да уговорят рамките на потенциалния си развод и разпределението на състоянието си, преди да минат под венчилото.



Предполагаме, че Зук и Чан също влизат в тази категория, но нямаме детайли за финансовите им договорки.



Това, което знаем обаче, е, че двамата са подписали споразумение, което задължава Марк да прекарва с жена си поне 100 минути на седмица извън офиса и дома им. /lifestyle.bg