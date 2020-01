Още снимки: test Спортът по телевизията днес 07:20 Film Plus: Тенис: София Кенин - Елина Свитолина (WTA Finals Shenzhen, Шънджън; WTA World Tour Finals - III четвъртфинал,повторение)

08:00 Max Sport 3: Серия А: Обзор на полусезона

08:00 Diema Sport: Волейбол: Хебър - Монтана, мач от Суперлигата /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Фулъм - Астън Вила, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

09:50 Film Plus: Тенис: Кристина Младенович - Кики Бертенс (VTB Kremlin Cup, Москва; WTA Premier - I четвъртфинал, повторение)

09:55 BNT 3: Световно клубно първенство по футбол: Среща за 3-4 място

10:00 Nova Sport: Футбол: Престън Норт Енд - Норич Сити, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: Манчестър Сити - Порт Вейл, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Лутън Таун, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

11:45 BNT 3: Световно клубно първенство по футбол: Финал

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Манчестър Юнайтед, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

12:05 Nova Sport: Футбол: Лестър Сити - Уигън Атлетик, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

12:10 Film Plus: Тенис: Кирстен Флипкенс - Белинда Бенчич (VTB Kremlin Cup, Москва; WTA Premier - II четвъртфинал, повторение)

12:30 Diema Sport: Баскетбол: Лос Анджелис Клипърс - Мемфис Гризлис, мач от НБА /п/

13:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

13:30 Max Sport 3: Серия А: Бреша - Лацио

14:00 Film Plus: Тенис: Каролина Мухова - Екатерина Александрова (VTB Kremlin Cup, Москва; WTA Premier - III четвъртфинал, повторение)

15:00 Diema Sport 2: Обзор на кръга за Купата на Футболната асоциация (2019-20), 3-ти епизод

15:30 Nova Sport: Студио "Купа на Футболната асоциация", директно

15:30 Diema Sport: Студио "Купа на Футболната асоциация", директно

15:30 Diema Sport 2: Студио "Купа на Футболната асоциация", директно

15:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

15:50 Film Plus: Тенис: Вероника Кудерметова - Анастасия Павлюченкова (VTB Kremlin Cup, Москва; WTA Premier - IV четвъртфинал, повторение)

16:00 Nova Sport: Футбол: Кристъл Палас - Дарби Каунти, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация, директно

16:00 Diema Sport: Футбол: Мидълзбро - Тотнъм Хотспър, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация, директно

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Нотингам Форест, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация, директно

16:00 Max Sport 3: Серия А: СПАЛ - Верона

17:55 Diema Sport 2: Студио "Купа на Футболната асоциация", директно

17:55 Nova Sport: Студио "Купа на Футболната асоциация", директно

17:55 Diema Sport: Студио "Купа на Футболната асоциация", директно

18:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

18:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Евертън, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация, директно

18:10 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Каролина Плишкова (WTA Finals Shenzhen, Шънджън; WTA World Tour Finals - I полуфинал, повторение)

18:15 Nova Sport: Баскетбол: Бургос - Барселона, мач от испанската баскетболна лига /п/

18:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

19:00 Diema Sport: "Българският футбол през 2019-а", разширен обзор /п/

19:00 Max Sport 3: Серия А: Дженоа - Сасуоло

19:40 BNT 3: Волейбол: Франция - Сърбия, среща от олимпийския квалификационен турнир /мъже/

19:55 Diema Sport 2: Студио "Купа на Футболната асоциация", директно

20:00 Ring.BG: Звездите на футбола

20:00 Nova Sport: Футбол: Шефилд Юнайтед - Файлд, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация, запис, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортаж

20:15 Diema Sport 2: Футбол: Джилингам - Уест Хям Юнайтед, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация, директно

20:25 Film Plus: Тенис: Белинда Бенчич - Елина Свитолина (WTA Finals Shenzhen, Шънджън; WTA World Tour Finals - II полуфинал, повторение)

21:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - великите финали

21:45 Max Sport 3: Серия А: Рома - Торино

22:10 Diema Sport 2: Студио "Купа на Футболната асоциация", директно

22:15 Nova Sport: Футбол: Кристъл Палас - Дарби Каунти, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

22:30 Film Plus: Тенис: Анна-Лена Грьонефелд/Деми Шуурс Су-Вей Хсие,Барбора Стрицова (WTA Finals Shenzhen, Шънджън; WTA World Tour Finals - I полуфинал, повторение)

22:30 Diema Sport: Баскетбол: Лос Анджелис Клипърс - Ню Йорк Никс, мач от НБА, директно

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Нотингам Форест, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

23:45 Max Sport 3: Студио "Футбол"

23:45 Max Sport 3: Студио "Футбол"

23:45 Film Plus: Тенис: Тимеа Бабош/Кристина Младенович - Саманта Стосър/Шуай Джан (WTA Finals Shenzhen, Шънджън; WTA World Tour Finals - II полуфинал, повторение)